Legião da Boa Vontade pede ajuda para intensificar ações de combate à pobreza infantil

A Legião da Boa Vontade (LBV) precisa de ajuda para seguir realizando o trabalho diário. A entidade atua em dezenas de cidades brasileiras, prestando atendimentos voltados para a educação e desenvolvimento humano e social a crianças em situação de vulnerabilidade, trabalho que já foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). No Pará, a LBV mantém três unidades socioeducativas - duas em Belém e uma em Ananindeua. Contribuições auxiliam no custeio de cestas de alimentos, do leite consumido diretamente nas unidades e da alimentação servida aos atendidos.

A campanha visa intensificar ações de combate à pobreza infantil, que ajudam a mudar a realidade de meninas e meninos em situação de vulnerabilidade social. No Brasil, há 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza, de acordo com uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Além disso, estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/2022) revelou que o combate à pobreza durante a infância pode reduzir em quase um quarto (22,5%) o risco de um jovem cometer algum crime na juventude.

A partir da contribuição voluntária, a LBV consegue manter programas e serviços desenvolvidos em escolas e centros comunitários de assistência social. A entidade oferece aos assistidos um local seguro e de qualidade, com a atuação de profissionais e voluntários capacitados e a oferta de alimentação completa, assim como de aprimoramento para seus atendidos.

“A Legião da Boa Vontade atua há mais de 73 anos no Brasil oferecendo o amparo, a educação e o que há de melhor para seus atendidos. E tudo isso para que, aos poucos, possa ser mudada a realidade social em que eles se encontram. Por intermédio da tradicional campanha de manutenção dos serviços e programas socioeducacionais, que tem como objetivo arrecadar recursos para intensificar o trabalho e continuar levando esperança e solidariedade para os mais necessitados, a LBV convida a todos para sua mobilização intitulada ‘quando a LBV chamar, atenda com o coração, diga sim’”, ressalta Ilton Martins, gestor social da LBV.

Veja como doar

No site www.lbv.org.br, há várias frentes disponíveis para doação. Para contribuir, basta acessar o site ou fazer uma transferência bancária via pix pelo e-mail: pix@lbv.org.br. As ações podem ser acompanhadas através dos perfis da LBV nas redes sociais.