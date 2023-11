LED 2024: podcast 'A Voz da EJA', da Escola Dilma de Souza Cattete, de Belém, é semifinalista

Uma iniciativa criativa de estudantes e educadores da Escola Estadual Dilma de Souza Cattete, do bairro do Coqueiro, em Belém (PA), em 2022, contribuiu para que os alunos conseguissem apresentar um trabalho da disciplina de Língua Portuguesa. E não parou aí: o podcast criado por eles, intitulado "A Voz da EJA", referência à Educação de Jovens e Adultos, acaba de ser classificado como um dos 60 semifinalistas do Prêmio LED 2024 - Luz na Educação, com apoio da Rede Globo de Televisão. Esses 60 trabalhos saíram de mais de 2 mil iniciativas inscritas. Agora, serão definidos os 15 finalistas.

Os estudantes envolvidos diretamente no projeto da escola são Tainá Gouveia, Juliana Soares, Denise Moraes, Luana Teles, Loram Barbosa e Caíque Lima. Também integram o grupo que atua no podcast a vice-diretora Edileide Oliveira e a professora de Língua Portuguesa, Alessandra Almeida. A EJA é uma prática de ensino destinada a pessoas que por quaisquer razões largaram os estudos.

Estudantes e educadores: A Voz da EJA (Foto: Arquivo Pessoal)

Retomada

Esse é o caso da estudante Tainá Gouveia, 37 anos, mãe de dois filhos. "Eu parei de estudar há 12 anos, para cuidar de um filho meu, e voltei em 2020", relata Tainá. Casada com o motorista Leandro Muniz, a família mora no bairro do Coqueiro, perto da Escola Dilma de Souza Cattete. Tainá está na linha de frente do podcast.

O projeto tem um ano de funcionamento. Em 2022, os professores da EJA lançaram um desafio aos esdudantes para fazer um trabalho para as disciplinas relacionado a uma programação de atividades que tiveram no Parque do Utinga, em Belém.

No caso de Língua Portuguesa, seria a confecção de um telejornal a partir de uma redação. No entanto, a maioria dos estudantes ficou com vergonha de confeccionar e apresentar o trabalho nesse formato. Então, Taís Gouveia, como parte do grupo de alunos, ligou para a professora Alessandra Almeida apresentando a ideia de um podcast, que de pronto teve o aval da docente.

"E assim surgiu o podcast "A Voz da EJA", que é realizado todo mês na escola, há um ano, com a participação de professores da escola, convidados e alunos. Ele é feito ao vivo, e tudo é filmado e editado, para, depois, ser postado no Instagram (avozdaeja.dilmacattete)", conta Tainá.

Aulão

As temáticas abordadas em "A Voz da EJA" são as mais variadas, mas têm como ponto em comum o fato de fazerem parte do cotidiano da comunidade escolar. Assim, são enfocados o racismo, a depressão e outras questões afeitas aos estudantes. "O podcast acaba funcionando como uma metodologia complementar e inovadora às aulas convencionais em sala de aula. Isso porque por meio dos debates promovidos mensalmente os estudantes têm acesso a olhares diferenciados e informações variadas referentes a várias temáticas.

Como destaca Taís Gouveia, o tema da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), domingo (5) -- “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” --chegou a ser trabalhado no podcast, quando abordou o tema sobre a invisibilidade da mulher. Taís é uma das pessoas beneficiadas com o projeto, de vez que faz o Enem 2023 para uma vaga em Psicologia ou Pedagogia.

Essa experiência inovadora na educação vem ganhando espaços e parceria com o ensino superior e em escolas, além de ter concretizado mais de 100 podcasts durante a 16ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em setembro, no Hangar, representando a Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

"Essa seleção entre os semifinalistas do Prêmio LED 2024 mostra que podemos conquistar muito mais, acreditando no nosso potencial, eu nem sabia que tinha esse potencial; o podcast ajuda a quebrar essa invisibilidade da EJA", completa Tainá Gouveia.

Para a professora Alessandra Almeida, o podcast contribui com o desenvolvimento dos estudantes por possibilitar a desenvoltura deles, a superação de barreiras; por meio da prática da oralidade, a falar segundo a lógica; por meio da leitura e escrita, produção textual/redes sociais e a responsabilidade de fazer os programas e a atenção com os convidados e o público.

Por isso, a cada mês, em um espaço da Escola Dilma de Souza Cattete, "A Voz da EJA" é transmitido ao público. "Com esse projeto, a EJA é visto com um outro olhar. É um processo constante de inovação e superação", enfatiza a professora Alessandra.

LED 2024

No Prêmio LED 2024, os participantes foram divididos em três categorias, prezando sempre pela inovação na área da educação, seja como educadores, estudantes ou empreendedores/organizações. O foco reside nas soluções de qualidade, seja na educação básica, educação profissional ou técnica, educação não-formal ou Ensino Superior, os quatro eixos contemplados na chamada. Ao final do Prêmio, seis delas receberão R$ 200 mil (cada) e terão suas histórias contadas em um programa especial na TV Globo.

Agora, os 60 selecionados participam de entrevistas com o comitê técnico, pareceristas e auditoria pela PwC Brasil. Da nova qualificatória, ainda mais criteriosa, sairão 15 finalistas, em dezembro. Quando isso acontecer, restará a batalha final, diante de um júri, para consagrar os seis vencedores. Detalhamento aqui