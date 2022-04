Juruti: jovens são resgatados após 12 horas à deriva no rio Amazonas

Uma forte ventania na região do município de Juruti, oeste do Pará, levou três jovens a ficarem a deriva no Rio Amazonas na tarde desta segunda-feira (18). O caso aconteceu por volta das 17 horas da tarde quando os tripulantes faziam a travessia nas águas para costurar um amigo.

De acordo com Leandro Batista, que é um dos tripulantes da embarcação, os jovens estavam em uma canoa no rio Amazonas e a embarcação virou. Em meio ao desespero para conseguir alguma fonte de flutuação, um dos tripulantes acabou se queimando ao tentar esvaziar um vasilhame de combustível.

"Estávamos indo pra casa do meu colega no Caldeirão, nós observamos que o rio estava silencioso e fomos atravessar, quando chegamos no meio do rio, fomos surpreendidos por um forte vento e as águas começaram a ficar agitadas. Nossa embarcação era pequena e virou com a força da água. Um dos meus colegas pegou uma garrafa pet que estava com gasolina, derramou o líquido para que pudéssemos fazer uma bóia para flutuarmos, mas a substância queimou o corpo dele”, relatou.

Ainda de acordo com o relato do náufrago, os três tripulantes tomaram a decisão de ir descendo o rio, apesar do escuro e do frio, eles tomaram a decisão certa para sobreviver. “Então nós três conseguimos chegar em um capim e conseguimos descansar um pouco. Depois avistamos um pau e conseguimos alcançar até lá, e fomos baixando o rio”, lembrou.

O desespero dos jovens teve um final feliz. Eles conseguiram chegar próximo a uma residência e finalmente foram resgatados após percorrerem cerca de 40 km dentro d’ àgua, e 12 horas à deriva. “Fomos resgatados por uma família por volta das cinco da manhã, onde pediram socorro dos bombeiros do município. Perdemos tudo, nosso bote, a rabeta e outras coisas." Relatou Leandro Batista, morador da comunidade Bom Jesus.

A família que acolheu os três jovens acionou uma equipe de resgate da Defesa Civil de Juruti. Eles receberam os primeiros atendimentos da equipe de resgate. Um dos meninos estava com queimaduras de 1º grau pelo corpo, ocasionadas pelo combustíveis que o tripulante jogou no rio para tentar fazer uma boia. Os jovens foram conduzidos para o hospital municipal, com quadro de saúde estável.

O médico coordenador do resgate, Zema Silva, foi acionado pela defesa civil local para atender a ocorrência, falou sobre o estado dos jovens. “Eles flutuaram pelo rio até chegar nessa residência. Um deles está com uma queimadura de 1º grau na parte frontal do corpo e os outros em estado estável”, contou.