Julho Verde: campanha alerta contra o câncer de cabeça e pescoço, o 2º mais incidente no Brasil

O dia 27 de julho foi definido como o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. A data tem como objetivo chamar atenção para tumores que são muitas vezes negligenciados e costumam surgir em regiões como boca, língua, palato, gengiva, bochecha, amígdala, faringe, laringe, esôfago, tireóide e seios paranasais.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 1,5 milhão de novos casos de câncer de cabeça e pescoço surgem por ano. No Brasil, há 7 anos a campanha Julho Verde alerta para a importância do diagnóstico precoce na garantia da eficácia do tratamento contra a doença, que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), deve ter 39,5 mil casos em 2023 - o segundo câncer mais incidente no Brasil. Desde o ano passado, o mês de julho foi oficialmente instituído em todo o território brasileiro, pela Lei nº 14.328/2022, como o Mês Nacional do Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço.

O câncer tem maior prevalência em pessoas acima de 40 anos, e pessoas que fumam e consomem bebidas alcoólicas têm risco 20 vezes maiores de desenvolver algum tipo de tumor de cabeça e pescoço. A infecção pelo HPV também pode ser a causa da doença - vírus cada vez mais frequente em indivíduos jovens, sem a exposição a tabaco e álcool. O Ministério da Saúde estima que cerca de 7% da população brasileira, mesmo sem saber, podem ter o vírus HPV na boca.

“Estudos recentes demonstram que a infecção oral pelo HPV é um fator de desenvolvimento do câncer de faringe e de boca. Uma das formas de contágio é por meio da prática do sexo oral sem proteção”, explica a oncologista Paula Sampaio, do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB).

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, os principais sintomas do câncer de cabeça e pescoço são, aparecimento de nódulo no pescoço, manchas brancas ou avermelhadas na boca, ferida que não cicatriza em duas semanas, dor de garganta que não melhora em 15 dias, dificuldade ou dor para engolir e alterações na voz ou rouquidão por mais de 15 dias. Esses sinais também são causados por outras condições clínicas. Portanto, é importante consultar o médico.

“O câncer de cabeça e pescoço engloba vários tumores dessa região. Quando a gente leva em consideração todos em conjunto eles apresentam uma incidência muito grande no Brasil e, por isso, lógico que a gente precisa de toda atenção para essa doença. Uma doença que tem os sintomas muitas vezes muito negligenciados, que muitas vezes a gente não dá importância, e isso leva ao ao diagnóstico tardio”, afirma a oncologista.

“Sintomas como aparecimento de algum caroço no pescoço que a gente percebe como ínguas ou gânglios mais persistente, endurecido, qualquer mancha branca ou avermelhada na boca, qualquer ferida, úlcera ou lesão que não cicatrize depois de um período de 15 a 30 dias, principalmente se forem dolorosas, dor de garganta persistente, dificuldade para deglutir, alterações na voz, na fala, rouquidão, dificuldade, tudo isso merece acompanhamento. Esses sintomas são comuns a outras doenças benignas também, mas é óbvio que merecem a visita a um especialista”, acrescenta.

Foi durante uma rotineira escovação de dentes que a fisioterapeuta Priscila Andrade, de 45 anos, que era fumante, percebeu uma alteração na garganta e descobriu o câncer. “Logo que percebi a lesão, já fiquei desconfiada”, lembra. No exame, ela descobriu que tinha câncer de garganta com metástase na base da língua. Foram retirados 16 nódulos da garganta e, depois, Priscila passou por quimioterapia e radioterapia.

“Como tive uma queda de resistência muito grande, precisei ser internada e conclui o tratamento no hospital. Foi difícil. Tinha dificuldade para respirar e comer. Passei 7 meses me alimentando por sonda. Perdi 23 quilos”, conta. Agora, Priscila está em remissão (sem sinal da doença), fazendo acompanhamento médico. “Uma das coisas que o câncer ensina é ter persistência e perseverança”, afirma Priscila, que abandonou o vício em cigarro depois da doença.

“Eu fumava muito, desde a adolescência, e tenho um histórico familiar com vários casos de câncer. Também convivo com outras pessoas que fumam. Não tinha como escapar”, avalia. “Por isso, é tão importante as pessoas saberem como o câncer é perigoso, para se cuidarem e prevenirem a doença, ou conseguirem um diagnóstico cedo, para ter mais chances de cura”, finaliza.

Diagnóstico

O diagnóstico tardio, que representa 60% dos casos, no Brasil, além de aumentar os índices de mortalidade, significa que o paciente muito provavelmente terá sequelas. O câncer de cabeça e pescoço afeta diversas áreas e funções do corpo humano, como a respiração, fala, deglutição, paladar e olfato.

“O câncer de cabeça e pescoço é mais facilmente tratado se for diagnosticado precocemente. É muito importante lembrar que 50% dos casos são evitáveis e que 80% são curáveis, por isso é importante ficar atento aos sinais e sintomas”, alerta a médica.

Prevenção

Procure manter uma alimentação saudável, pratique atividade física regularmente, mantenha sua higiene bucal em dia, evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, abandone o fumo, use protetor solar e pratique sexo seguro. .

Serviço:

Atualmente, o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) inicia nas unidades da Atenção Primária de Saúde, com a oferta de serviços nos municípios e, podendo, conforme necessidade, ser encaminhados para tratamento com cirurgia, radioterapia ou quimioterapia no Hospital Ophir Loyola (HOL); Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo e nas Unidades de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Universitário João de Barros Barreto, Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e Hospital Regional de Tucuruí (HRT).