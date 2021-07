Jovem de 25 e 26 anos sem comorbidades são vacinados em Ananindeua

Nesta quinta-feira (29), o município de Ananindeua, na região Metropolitana de Belém, avançou com a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19. Dessa vez, o público alvo foram pessoas com 25 e 26 anos sem comorbidades.

Para a moradora Thamires Freitas, 26 anos, o sentimento ao receber o imunizante foi de alívio, depois de relembrar as dificuldades que passou quando adquiriu coronavírus neste ano "Expectativa era grande. Eu estou feliz da vida agora. Estava nervosa e ansiosa esperando por esse momento, pois este ano peguei Covid e fiquei mal. Agora é só alegria e alívio por está sendo vacinada, não consegui dormir direito essa noite e graças a Deus agora vou dormir tranquila”, comemorou.

Na avaliação da jovem Nara Marques, 25 anos, as doses representam esperança. “Estou muito emocionada em poder tomar essa primeira dose, principalmente porque perdi minha vozinha para a Covid. Para mim, essa vacina representa a cura, avanço da ciência e esperança de que toda essa fase que estamos passando está acabando. São verdadeiras doses de esperança”, disse Nara emocionada.

Também imunizado com a primeira dose, João Pedro, 25 anos, alerta que é preciso continuar com todos os cuidados. "Estou bem feliz em tomar a primeira dose e finalizar julho 50% imunizado. Agora é continuar seguindo todos os protocolos até tomar a segunda dose e ficar 100% imunizado”, disse.

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), informou que o cronograma de vacinação é planejado de acordo com o envio de vacinas por parte do Ministério da Saúde (MS). A manutenção do calendário de vacinação para a próxima faixa etária está condicionada ao envio de mais doses para o município.

Dados do último balanço de vacinação da secretaria, de 28 de julho, o município totaliza 281.605 mil doses aplicadas na população, sendo que 223.757 mil pessoas já tomaram a primeira dose e 67.848 mil já completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose do imunizante.