Investigado pela PF, Eguchi diz que a ‘verdade vai aparecer’

Em um vídeo divulgado no final da tarde desta quarta-feira, 14, o delegado Eguchi, principal alvo da operação "Mapinguari”, da Polícia Federal, afirma que “a verdade vai aparecer”. Ele conta também que esteve na prestando esclarecimentos no dia de hoje sobre todos os fatos.

Eguchi diz confiar no trabalho das instituições e que está à disposição para colaborar com as investigações. “Confio muito no trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. Estarei sempre à disposição para esclarecer todos os fatos. Tenho certeza que a verdade vai aparecer e vão verificar que eu não tenho com o que existe naquele inquérito”, diz.

O delegado federal é investigado porque teria vazado informações sobre ações da PF que miraram uma organização criminosa dedicada à exploração ilegal de minério de manganês. Segundo a Polícia Federal, a investigação remonta ao ano de 2018 e trata especificamente da violação de sigilo funcional ocorrida durante o desencadeamento da "Operação Migrador", trabalho investigativo conduzido à época pela Delegacia de Polícia Federal de Marabá.