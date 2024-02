Intercâmbio nos Estados Unidos para professores está com inscrições abertas; veja como participar

As inscrições para o processo seletivo do Programa de Aperfeiçoamento para professores de Língua Inglesa ( Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers – DAI), estão abertas. A iniciativa, voltada para os docentes efetivos, oportuniza o profissional a realizar um curso de intercâmbio, nos Estados Unidos. O programa vai incluir aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança e o uso de tecnologias em educação. As inscrições devem ser enviadas no dia 20 de março,

Previsto para ocorrer entre agosto a dezembro de 2024, a bolsa possibilitará ainda um estágio supervisionado em uma escola de ensino médio para que os participantes do DAI para interagir e praticar seus novos conhecimentos com colegas de profissão e estudantes nos Estados Unidos. A iniciativa ocorre através do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em parceria com a Secretária de Estado de Educação do Pará (Seduc), por meio de Formação de Profissionais da Educação Básica do Pará (Cefor), tem duração de um semestre em uma universidade americana. Previsto para ocorrer entre agosto a dezembro de 2024.

“Estamos elaborando uma série de políticas fundamentais que dialogam, inclusive, com a participação intensiva dos nossos professores e estudantes no Encontro Global de Jovens e Meio Ambiente, neste ano, e para a COP 30 no ano que vem, ambos no Pará. Essa é mais uma oportunidade, além do Centro de Estudo de Línguas que estamos implementando neste ano para todos”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Requisitos

Para se candidatar, o interessado precisa ser cidadão brasileiro, não ter cidadania norte-americana; possuir licenciatura em língua inglesa, com conclusão após 31 de dezembro de 2010; ter, no mínimo, cinco anos de prática de ensino de inglês após a conclusão da licenciatura em letras inglês; ter proficiência em inglês; ser professor efetivo de língua inglesa do ensino médio; ser professor ativo, com dedicação exclusiva e estágio probatório concluído, do ensino médio regular da rede pública estadual e/ ou municipal; despender atualmente no mínimo de 50% do tempo de sua carga de trabalho em sala de aula lecionando língua inglesa na rede pública de ensino médio regular; será dada prioridade a candidatos com pouca ou nenhuma experiência acadêmica e/ou profissional no exterior. Os educadores que participaram do Programa de Líderes Internacionais em Educação (ILEP) e versões anteriores do Fulbright DAI não são elegíveis para essa chamada.

Processo

Os candidatos devem passam por três etapas, a estadual, nacional e internacional. Na fase estadual, conduzida localmente, a avaliação será feita pela Seduc, levando em conta o projeto individual que será avaliado em todas as etapas de avaliação nacional e internacional. Na nacional, que é organizada em três fases, as propostas são avaliadas por um comitê constituído por especialistas indicados pela Comissão Fulbright e Consed. Já na internacional, as candidaturas dos países participantes do programa Fulbright DAI são revisadas por um comitê composto por especialistas em educação em Washington, D.C. O comitê recomendará então, as candidaturas para considerações finais e aprovação do J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB).

Inscrição

Para a inscrição da etapa estadual da Seduc, o candidato deve enviar um email com a identificação do Assunto -INSCRIÇÃO FULBRIGHT DAI 2023-2024, os seguintes documentos: FY24 Fulbright DAI Application, Leave Approval Form em inglês e traduzido para o português (preenchidos e assinados pelo Diretor da Escola), o Currículo resumido, Institutional Support And Reference Form (preenchido e assinado pela Coordenação Pedagógica da Escola), a cópia de um Documento de identificação oficial com foto (carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte válido), bem como a cópia do histórico escolar e diploma da licenciatura em Língua Inglesa. As inscrições devem ser enviadas no dia 20 de março, para o email difor@seduc.pa.gov.br.