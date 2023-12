Instituto Euvaldo Lodi - IEL lança o Procem em Castanhal

Empresários e autoridades de Castanhal conheceram o Programa de Certificação de Empresas- Procem, do Instituto Euvaldo Lodi – IEL. O lançamento foi realizado no dia 30 de novembro, no auditório da Sesi – Castanhal. O evento reuniu pequenas, médias e grandes empresas dos setores da indústria, comércio e serviços do município.

O Procem desenvolve e qualifica fornecedores locais para que fiquem aptos a atender grandes empreendimentos instalados no Pará.

“Ele visa qualificar principalmente as empresas de médio e pequeno porte, para que ofereçam a entrega de produtos de qualidade dentro de uma gestão que tem pilares de contabilidade, saúde, segurança e meio ambiente. O Procem qualifica e certifica essas empresas para oferecerem seus produtos e serviços para grandes empresas com excelência”, explicou o Carlos Auad, superintendente do IEL/ Pará.

Além da capital Belém, o programa já foi desenvolvido nos municípios de Barcarena, Marabá, Parauapebas e Santarém. E de acordo com o superintendente do IEL, a chegada em Castanhal é devido principalmente a implantação do Condomínio Industrial.

“A Castanhal é a “bola da vez” no que se propõe a sediar novos empreendimentos no estado do Pará. Ela ser chamada de Cidade Modelo e não é à toa, pois está se desenvolvendo e nós acreditemos que aqui serão instalados novos empreendimentos e as empresas locais e também dos municípios vizinhos devem estar preparadas para anteder esses novos empreendimentos que irão surgir. Temos que pensar também na preparação para a COP 30, em 2025. Devemos preparar as empresas para atender essas demandas desde agora e Castanhal é bem próxima da capital”, disse Auad.

Adesão

Para aderir ao programa as empresas interessadas podem entrar em contato por meio do sita da FIEPA ou presencialmente na IEL em Belém ou em Castanhal. Todos os seguimentos empresariais estão aptos a adesão.

“Qualquer segmento empresarial é bem vido, com o são de beleza, venda de açaí. Todas as empresas precisam entender desse processo que qualificação, principalmente no que se refere a gestão da governança, pois a competitividade não se pode deixar para depois. Em quase 20 anos de Procem já foram certificadas mais de 200 empresas”, finalizou Auad.

O processo para a certificação é composto por quatro etapas, diagnóstico, consultorias, pré-auditoria e auditoria final, de acordo com a área escolhida pela empresa, por um período de 10 a 12 meses, cabendo à empresa recertificar anualmente para revalidação.

Condomínio industrial

As obras do Condomínio Industrial de Castanhal vão começar no primeiro semestre de 2024, segundo a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC. Estima-se que, quando concluído, o projeto irá gerar cerca de 9.900 empregos diretos e indiretos, movimentando aproximadamente R$ 1 bilhão por ano na economia local.

A secretária municipal de indústria, comércio e serviços, Ester Pulqueira, destacou a importância das empresas aderirem ao programa para estarem aptas a atender as indústrias que irão se instalar no condomínio.

“Com a chegada do nosso Condomínio será de grande importância essas empresas aderirem ao programa. Recentemente uma grande empresa que pretende vir para Castanhal, perguntou de temos empresas que possuem essa qualificações. Então isso é uma prova de que as empresas que aderirem ao Procem estarão 100% dentro do que está sendo exigido hoje no mercado. Além de uma grande visibilidade e destaque entre as outras”, observou.

Serviço

Endereço em Belém

Tv. Quintino Bocaiúva, 1588 - Nazaré -66035-190 - Belém/PA

Contato: (91) 4009-4900

Endereço em Castanhal

SESI: Rod. BR-316, Km 62, S/N. Bairro: Cristo Redentor

Contato: (91) 3721-1743

E-mail: sac@sesipa.org.br