Instituto Ercília Nicodemos reinaugura sede em Capanema

O Instituto Ercília Nicodemos, no município de Capanema, nordeste paraense, foi reinaugurado, na manhã desta sexta-feira (15). A instituição é dedicada a oferecer serviços de saúde e cidadania à comunidade,por meio de ações que levam prevenção, conscientização e assistência a todos os municípios do estado.

A deputada federal Renilce Nicodemos, madrinha do Instituto, participou do evento que também teve a presença de prefeitos e vereadores de outros municípios da região.

O presidente do Instituto, Ricardo Ferreira, diz que ter a sede em Capanema é de suma importância não só para o município como para a região inteira. "Aqui conseguimos receber um número maior de pessoas que precisam de atendimento tanto na área da saúde, como na área da cidadania e que moram, também, em vários outros municípios próximos”, pontua.

A deputada federal Renilce Nicodemos (MDB/PA) criou o Instituto inspirada na avó, Ercília Nicodemos, para cuidar de pessoas que necessitam. A prevenção de doenças graves é um dos principais objetivos do trabalho que promove ações com médicos especialistas em comunidades por todo o estado oferecendo exames especializados.

"Parei para pensar em algo que eu pudesse realizar e fazer a diferença. Cuidar das pessoas como minha avó fazia e fazer minha parte como mulher. Hoje, como deputada eu posso fazer muito mais em benefício de muito mais gente, principalmente mulheres. A reinauguração da sede do Instituto me deixa muito feliz porque estou vendo o resultado do nosso trabalho e como ele é importante na construção de uma saúde de qualidade para a população paraense", afirmou a deputada federal Renilce Nicodemos, madrinha do Instituto.

O Instituto Ercília Nicodemos conta com o incentivo do governo do Estado no trabalho realizado que envolve orientações, resgate da autoestima feminina e acolhimento, além de ações de combate à exclusão social e ações de cidadania.

O INSTITUTO

Fundado em 25 de maio de 2012, o Instituto Ercília Nicodemos tem caráter social e sem fins lucrativos. O principal objetivo é proporcionar qualidade de vida através de programas de prevenção, conscientização, assistência à saúde, atendimento médico para homens, mulheres, crianças e idosos, prevenindo doenças crônicas, como câncer de mama, câncer no colo do útero, câncer de próstata, dentre outros. A missão do Instituto é transformar e salvar vidas, sempre fazendo o bem, em qualquer situação.