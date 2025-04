Inscrições prorrogadas para casamento comunitário em Belém

As inscrições para a próxima edição do casamento comunitário em Belém foram prorrogadas até o próximo dia 11 de abril. A cerimônia irá ocorrer no dia 12 de junho, no Auditório Desembargadora Maria Lúcia Gomes dos Santos, localizado no Anexo I do prédio-sede do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

O TJPA abriu 100 vagas para os residentes da cidade de Belém que desejem regularizar sua união civil. Para os interessados, as inscrições podem ser feitas pelo link . Após a análise dos documentos, serão encaminhadas por e-mail as informações contendo a data, hora e local para assinatura da habilitação ao casamento e entrega dos documentos originais solicitados.