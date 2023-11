Pará está na lista de 14 estados em alerta por onda de calor, aponta Inmet

Pará está na lista de 14 estados — além do Distrito Federal — em alerta por onda de calor, conforme comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (13). O órgão cita, ainda, atenção a outros 1.100 municípios brasileiros. As regiões sudeste e sudoeste do Pará devem enfrentar as ondas de calor até a próxima sexta-feira (17). O grau de severidade do alerta, ainda segundo o Inmet, é classificado como de “grande perigo”. As temperaturas devem ficar 5°C acima da média por mais de cinco dias consecutivos.

O Inmet prevê, também, que a onda de calor atingirá áreas dos estados do Amazonas, Tocantins, Bahia, Piauí e Paraná. O fenômeno abrangerá toda a extensão do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. O comunicado vai de encontro a outro boletim, também publicado pelo instituto, que previa a duração deste fenômeno até quarta (15).Belém não deve ter chuvas até a próxima sexta-feira, prevê metereologista.

O meteorologista José Raimundo Abreu, do 2º Distrito de Meteorologia (2º Disme) do Inmet, avalia, no entanto, que o Pará não atinge o critério de 3 a 5 dias consecutivos com altas temperaturas de 5°C acima da média máxima do mês — o que caracteriza as ondas de calor. Além disso, até a próxima sexta-feira (5), José Raimundo acrescenta, também, que não há previsão de chuva na Região Metropolitana de Belém. “Pelo próprio Inmet existe um critério para as ondas de calor. Eu não estou vendo o Pará incluído nesse critério. Eu não vejo chegar onda de calor no estado, nem no sudeste e no sudoeste”, afirma.

“As temperaturas máximas têm acontecido, variando de 34,5ºc até 37ºC, pode chegar a 38ºC tanto na região do baixo Amazonas, na região de Santarém, Tucuruí, no Tapajós, Tocantins. Aqui em Belém, sempre variando 34.5ºC até 35.5ºC, 36ºC, que já ocorreu nos meses anteriores e vai continuar. E está dentro do período para o mês de novembro. Não está excedendo, atingindo o critério que o próprio Inmet emitiu, que é de 5ºC acima da média das máximas”, detalha o meteorologista.

“Em duas chuvas aqui, no dia 3 de novembro e no dia 5 de novembro registrou 55 milímetros, aproximadamente. Até o dia 13, o total de chuvas é 64,8 milímetros, ou seja, para 150 milímetros está faltando muito. Essa semana vai ser um período seco. Estamos em período de El Niño, que reduz as chuvas e causa estiagem prolongada no Pará e até secas. Há um bloqueio de pressão na atmosfera e a pressão mais alta inibe a formação de nuvens”, explica.

Altas temperaturas

José Raimundo explica, ainda, que esse aumento de temperatura em diversas regiões do estado se deve à radiação do sol. “Isso em quase todo o estado, saindo principalmente da região do sul e sudeste do Pará. E Santarém, que também não vai ter chuva neste período. Belém também não vai ter chuva nos próximos dias, eu diria que nos próximos 4 e 5 dias. O que pode acontecer aqui em Belém, devido às brisas, é pancadas de chuvas de curta duração e que não são fora do normal, porque a média do mês para novembro é 151 milímetros”, destaca o meteorologista.