Inmet alerta para onda de calor que chega em Belém

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para uma onda de temperaturas extremas que atinge Belém e outras 263 cidades em todo o país. Classificada como situação de “grande perigo”, as altas temperaturas apresentam risco à saúde devido a elevação em até 5°C nas médias esperadas para esta época do ano. Esse alerta do Inmet permanecerá em vigor até o próximo domingo.

O calor extremo atingirá algumas cidades do Pará, Rondônia, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul. O Inmet também informou que Acre, Amazonas, Minas Gerais e São Paulo estão sob alerta de "perigo".

VEJA MAIS

Na Região Norte, todas as capitais devem sofrer com as altas temperaturas durante o fim de semana, com máximas de até 37°C, que podem ser registradas em Boa Vista. O calor intenso também atingirá a região central do Mato Grosso, Palmas e o Nordeste. Entre as demais capitais da região, apenas Salvador registrará 31°C e São Luís chegará a 33°C no sábado. No domingo, a previsão é que Teresina alcance uma máxima de 37°C.

A cidade de Cuiabá tem a previsão de temperatura mais elevada, com alcance de até 44°C, apesar da possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Em Campo Grande, as chuvas serão mais intensas e acompanhadas de raios, mas as temperaturas máximas não excederão os 35°C. O cenário é semelhante em Goiânia, com uma máxima de 36°C, e em Brasília, onde a máxima será de 31°C.