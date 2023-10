IFPA abre inscrições para o Processo Seletivo Unificado; confira como se inscrever

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) abriu, nesta quinta-feira (26), o período de inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU). No total, são mais de 6 mil vagas. As inscrições vão até o dia 27 de novembro, e os interessados devem realizar a inscrição pelo site da IFPA. Há 2.744 vagas para Cursos Técnicos Integrados, 2.160 para os Cursos Técnicos Subsequentes e 2.099 para Cursos Superiores de Graduação.

No processo de inscrição, é cobrado uma taxa de R$ 40. Entretanto, pode ser solicitado a isenção da taxa até às 23h59 do dia 06 de novembro. A isenção é direcionada aos candidatos que possuírem o Número de Identificação Social (NIS) e pertencerem à família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal.

Sobre as vagas, 50% são reservadas a candidatos egressos de escola pública, e constituem o sistema de cotas. Já os outros 50% são denominadas de modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou concorrência geral. Das vagas ofertadas como AC, até 50% serão destinadas para as políticas de ações afirmativas próprias do IFPA.

Há vagas direcionadas aos campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Vigia. Os cursos técnicos integrados são regulares, com duração de até quatro anos, e que podem ser realizados simultaneamente ao Ensino Médio. A formação técnica é para os alunos concluintes do Ensino Fundamental.

Segundo a IFPA, a seleção será pelo desempenho escolar, tendo como base as notas e conceitos obtidos no 7° e 8° ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Já os cursos técnicos subsequentes são destinados aos estudantes que concluíram o Ensino Médio. A seleção também será por desempenho escolar, baseado nas notas recebidas no 1° e 2° ano do segundo grau, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Com relação à Graduação, a avaliação é com base nas notas obtidas em cada área de conhecimento avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir dos testes de 2020 até 2023. O processo seletivo será composto por cinco fases, são elas: inscrição, homologação das inscrições, seleção e classificação dos candidatos, heteroidentificação e habilitação de matrícula.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)