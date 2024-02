Hospital Geral de Tailândia registra média de 33 mil atendimentos por mês

O Hospital Geral de Tailândia (HGT) realiza, em média, mais de 33 mil atendimentos por mês na região de Integração do Tocantins. A instituição atende milhares de pessoas que buscam assistência, disponibilizando diversas especialidades médicas. As mais procuradas pela população, em 2023, foram ortopedia, ginecologia e obstetrícia.

Ao todo, foram realizadas 2.884 consultas ambulatoriais de ortopedia; 2.231 de ginecologia e obstetrícia; 1.907 com cirurgia geral; 1.619 com cardiologista; 1.013 com anestesiologista; entre outras ao longo de 2023. Além disso, foram realizadas 10.918 consultas ambulatoriais.

A servidora pública Marta da Costa, 54 anos, é uma das atendidas no hospital. Ela se prepara para a realização de uma cirurgia e elogiou o atendimento que vem recebendo no local.

"Fui muito bem atendida. Já estou com todos os encaminhamentos para a realização dos exames e me preparando para a cirurgia, que vai ser feita por aqui mesmo. Foi tudo muito tranquilo e achei muito bom", comentou a usuária.

Assistência qualificada

Para garantir um melhor atendimento aos usuários, a unidade hospitalar, administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa), promoveu e vem executando importantes alterações em seus ambientes internos, como a Recepção e unidades de internação.

Entre as melhorias em 2023, está a instalação do "Totem Digital", um sistema gerenciador de senhas para atendimentos na unidade hospitalar. O equipamento permite que o paciente, com o auxílio de um colaborador, faça a retirada de uma senha para a realização de diversos atendimentos no HGT. Por meio da nova ferramenta, é possível que o usuário acompanhe o tempo de espera do seu atendimento, além de possibilitar mais comodidade para quem precisa dos serviços oferecidos na unidade hospitalar.

Totem Digital em Hospital Geral de Tailândia (Divulgação / Agência Pará)

Os ambulatórios onde os pacientes são atendidos também ganharam atenção especial em relação à limpeza e a identificação dos médicos que estão em atendimento no local. Antes, as salas eram identificadas apenas por números. Agora, para auxiliar o paciente em relação ao ambulatório onde será atendido, foi colocada uma placa fixa na frente de cada um, que recebe o nome do médico que está atendendo no momento.

Agilidade aprovada - Atendida com a nova estratégia, Tainara Peniche, 22 anos, destacou a importância da novidade nos serviços prestados no HGT. Para ela, a principal melhoria, além do tempo de atendimento, é a correta orientação e a humanização no trato com o paciente. "Fui muito bem atendida e orientada durante meu atendimento. Com certeza, essa nova ferramenta oferece uma experiência melhor para quem vem no HGT", comentou a usuária.

Maternidade de Referência

Com uma média mensal de 120 partos, a unidade hospitalar se destaca como referência na região na área de obstetrícia. Em 2023, o HGT realizou 1.439 partos ao longo do ano. No mesmo ano, o HGT iniciou a realização do teste do coraçãozinho, além da doação de batas personalizadas às futuras mães atendidas, sendo parte integrante da assistência oferecida pelo Hospital, contribuindo assim, para uma abordagem mais abrangente e preventiva no cuidado neonatal e gestacional.

Nos casos de cirurgias no HGT, os pacientes são encaminhados por meio da Central de Regulação do município, onde são avaliados por um especialista durante a consulta ambulatorial e encaminhados para os procedimentos necessários. No ano passado, foram realizados 910 procedimentos a mais que em 2022, perfazendo um total de 3.592 cirurgias.

Na assistência, o hospital implantou o Time Resposta Rápida (TRR) adulto e pediátrico para maior agilidade no atendimento dos casos de emergências. O serviço oferece mais segurança aos usuários, e torna mais objetiva a sistematização da assistência em emergências ou urgências por meio de rádios; a iniciativa diminui a mortalidade intra-hospitalar; preveni e reduz o número de Paradas Cardiorrespiratórias (PCR).

"Nossa prioridade no HGT é proporcionar, sempre, um atendimento de excelência e humanizado à comunidade que servimos. Estamos comprometidos em oferecer serviços de alta qualidade e em constante aprimoramento, para garantir que nossos pacientes recebam a melhor assistência possível. Nosso foco é sempre a satisfação e o bem-estar de quem busca cuidados em nossa instituição", ressaltou o diretor-executivo do HGT, Cristian Tassi.

O Hospital Geral de Tailândia possui 51 leitos e mantém uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) com nove leitos, sendo seis adultos e três pediátricos. Usuários atendidos pelo SUS têm acesso aos serviços por meio da Central de Regulação Municipal, e aos de urgência e emergência em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária.

Serviço: O Hospital Geral de Tailândia é uma unidade de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Fica na Avenida Florianópolis, s/n, Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752-31210.