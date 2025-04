Hospital do Sudeste atinge um milhão de atendimentos em apenas 2 anos

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, ultrapassou, nesta semana, a marca de um milhão de atendimentos prestados à população paraense nos últimos dois anos, no período de abril de 2023 a abril de 2025. A unidade é referência para 22 municípios da região de integração de Carajás.

Os números impressionam: nos últimos dois anos, foram realizados 15.524 cirurgias e procedimentos cirúrgicos, 67.055 consultas especializadas, 8.892 internações e 211 partos de alta complexidade. No período também foi contabilizado 651.846 exames laboratoriais e de imagem, e 295.621 atendimentos multiprofissionais, prestados por equipes de psicologia, fisioterapia, nutrição, assistência social, entre outras especialidades.

A secretária de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), Ivete Gadelha Vaz, ressaltou o compromisso do governo com o fortalecimento da saúde pública no interior do estado. “A marca de 1 milhão de atendimentos simboliza o impacto positivo de uma gestão focada na regionalização da saúde, na valorização dos profissionais e na ampliação do acesso a serviços de qualidade. Seguiremos investindo para que unidades como o Regional de Marabá continuem sendo referência em cuidado, eficiência e humanização”, destacou.

Entre as histórias que evidenciam a excelência do atendimento na instituição, está a de Vitor Gabriel, 20 anos, de Marabá. Após grave acidente de moto, ele foi encaminhado a unidade e submetido a cirurgia ortopédica bem-sucedida, essencial para sua recuperação.

"Quebrei a perna em duas partes após o acidente, mas graças ao profissionalismo e dedicação da equipe, a cirurgia foi um sucesso. Sou extremamente grato pelo atendimento humanizado e pelo excelente trabalho realizado pelos profissionais”, explicou Gabriel.

Outra história que reforça a qualidade do atendimento prestado pela unidade do Governo do Pará é a de Rosinete Maria, de 55 anos, moradora de Breu Branco. Ela foi submetida a uma cirurgia ginecológica oncológica na instituição. “Quando recebi o diagnóstico, fiquei muito assustada. Mas, desde o início, encontrei no hospital um atendimento de excelência e profissionais que me transmitiram segurança e acolhimento. A cirurgia foi um sucesso, estou confiante de que dias melhores virão”, afirmou a paciente.

Gestão eficiente

Desde abril de 2023, quando passou a ser administrado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Hospital Regional de Marabá passou por uma série de melhorias estruturais e operacionais que elevaram a qualidade e a eficiência dos serviços prestados.

Flávio Marconsini, diretor-executivo do hospital, explica que o avanço nos atendimentos é resultado de uma combinação de esforços. “Com o apoio da Sespa investimos em tecnologia, reforçamos a capacitação das equipes e reorganizamos os fluxos assistenciais. Tudo isso tem feito diferença no dia a dia do hospital, garantindo um atendimento mais ágil, seguro e acolhedor para quem chega até nós”, enfatizou.

Para Rodrigo Moreira, diretor financeiro do ISSAA, o avanço na qualidade do atendimento é resultado direto do uso planejado e transparente dos recursos públicos. "Essa marca expressiva de atendimentos é reflexo de uma administração comprometida com a transparência, o planejamento e a aplicação eficiente dos recursos. Trabalhamos para garantir que cada investimento feito resulte em melhorias concretas para os pacientes e para as equipes que atuam no hospital", explicou.

Serviços oferecidos

A unidade do Governo do Pará disponibiliza mais de 30 tipos de serviços nas áreas médica, laboratorial e multiprofissional, garantindo atendimento integral e especializado à população. Destaca-se como referência em traumatologia, uma de suas principais especialidades, além de oferecer amplo portfólio de serviços em diversas áreas da saúde.

Entre as especialidades médicas estão oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia, anestesiologia, urologia, neurocirurgia, ortopedia, nefrologia, obstetrícia de alto risco, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica reparadora e vascular. A instituição também conta com unidades de terapia intensiva (UTI) para adultos, neonatais e pediátricas, além de atendimento em urgência e emergência.

Complementam os serviços oferecidos: radiologia, infectologia, clínicas médica, cirúrgica e de especialidades, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, hemodinâmica, serviço de oncologia e hemodiálise. Essa ampla gama de recursos garante assistência de qualidade, integrada e humanizada, atendendo às necessidades de pacientes em diferentes níveis de complexidade.

O atendimento no Hospital Regional do Sudeste do Pará é 100% realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 distribuídos entre UTIs Adulto, Pediátrica e Neonatal.