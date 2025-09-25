Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Homem se arrisca e tenta transportar duas pilhas de tijolos em carroceria de caminhonete; veja

A situação inusitada ocorreu em Capanema, no Pará

Lívia Ximenes
fonte

A cena inusitada chamou a atenção (Reprodução)

Um homem, que não foi identificado, tentou transportar duas pilhas de tijolos na carroceria de uma caminhonete em Capanema, no Pará. A situação inusitada chamou a atenção de pessoas que estavam no local e de internautas. Enquanto o motorista tentava seguir caminho, outro homem o ajudava, mas não foi suficiente. Confira abaixo.

VEJA MAIS

image Quadrobics: nova tendência 'fitness' viraliza ao imitar movimento animal com estilo; assista
Inspirada em felinos e lobos, prática que imita o movimento de quadrúpedes conquista diversos praticantes nas redes sociais

image VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano
Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

image 'Pet gospel’: pastora alemã viraliza ao se acalmar escutando louvores
Nas redes, os comentários se multiplicaram em tom de brincadeira

Antes de chegar à rua, as pilhas de tijolos tombaram para trás do carro e quebraram. Não houve feridos. Em comentários nas redes sociais, perfis falaram sobre a venda, o risco e o prejuízo ao comprador. “O dono do depósito feliz, vendeu 2x”, disse um usuário. “Teve foi sorte. E se vira pra frente do carro… poderia ser pior”, apontou outro. “Um pequeno frente de R$ 150 virou R$ 5 mil de prejuízo”, destacou outro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Viralizou

homem tenta transportar pilah de tijolos em caminhonete

CAPANEMA

caso inusitado

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

VIRALIZOU

Homem se arrisca e tenta transportar duas pilhas de tijolos em carroceria de caminhonete; veja

A situação inusitada ocorreu em Capanema, no Pará

25.09.25 11h34

CRIME ORGANIZADO

Megaoperação contra facção criminosa é realizada no Pará e em outros nove Estados

Mais de 400 agentes de segurança cumpriram 64 mandados de busca e apreensão e 55 de prisão

25.09.25 9h13

BALANÇO

Acidentes nas rodovias federais do Pará crescem quase 5% nos primeiros 7 meses de 2025, aponta PRF

De janeiro a julho deste ano, foram 573 ocorrências, contra 546 no comparativo com o mesmo intervalo de 2024

25.09.25 7h00

POLÍCIA

Operação mira tráfico internacional de drogas no Pará após apreensão de cocaína em Barcarena

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais quatro estados

23.09.25 12h54

MAIS LIDAS EM PARÁ

PSS

Hospital Ophir Loyola lança PSS com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa

22.09.25 22h57

NO MEIO DO POVO

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

21.09.25 18h32

MELHORIAS

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

22.09.25 8h00

capacitação

Capacita COP30 abre inscrições para 400 vagas gratuitas de qualificação profissional

Etapa oferece oportunidades em cursos distribuídos entre Belém, Salinópolis e Santarém, com aulas a partir de 29 de setembro

23.09.25 21h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda