Homem se arrisca e tenta transportar duas pilhas de tijolos em carroceria de caminhonete; veja
A situação inusitada ocorreu em Capanema, no Pará
Um homem, que não foi identificado, tentou transportar duas pilhas de tijolos na carroceria de uma caminhonete em Capanema, no Pará. A situação inusitada chamou a atenção de pessoas que estavam no local e de internautas. Enquanto o motorista tentava seguir caminho, outro homem o ajudava, mas não foi suficiente. Confira abaixo.
Antes de chegar à rua, as pilhas de tijolos tombaram para trás do carro e quebraram. Não houve feridos. Em comentários nas redes sociais, perfis falaram sobre a venda, o risco e o prejuízo ao comprador. “O dono do depósito feliz, vendeu 2x”, disse um usuário. “Teve foi sorte. E se vira pra frente do carro… poderia ser pior”, apontou outro. “Um pequeno frente de R$ 150 virou R$ 5 mil de prejuízo”, destacou outro.
