Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quadrobics: nova tendência 'fitness' viraliza ao imitar movimento animal com estilo; assista

Inspirada em felinos e lobos, prática que imita o movimento de quadrúpedes conquista diversos praticantes nas redes sociais

Gabrielle Borges
fonte

Muitos praticantes se vestem com roupas inspiradas em animais, como orelhas, caudas, pelúcias e até máscaras (Freepik)

Já imaginou trocar a esteira da academia por saltos, pulos e corridas imitando o jeito de andar de um felino? Ou praticar exercícios físicos em quatro apoios, como um lobo correndo pela floresta? Essa é a proposta do Quadrobics, a mais nova tendência do universo fitness que vem se espalhando pelo mundo  e chamando a atenção nas redes sociais.

Misturando atividade física, expressão corporal e até cosplay, o Quadrobics  é uma forma única de se movimentar e, para muitos, também de se expressar. Saiba mais sobre essa tendência a seguir:

O que é Quadrobics?

O termo "Quadrobics" vem da junção de quadrupedal (quadrúpede) com aerobics (aeróbico). Na prática, é uma modalidade de exercício físico em que os praticantes se movem como animais quadrúpedes, ou seja, utilizando mãos e pés para se locomover, pular, correr e fazer acrobacias, imitando o jeito de andar ou caçar de animais como lobos, cães, gatos e até raposas.

Os movimentos exigem força nos braços e pernas, resistência cardiovascular, coordenação motora e muita flexibilidade. 

VEJA MAIS

image VÍDEO: família com 11 filhos chamados 'Max' viraliza nas redes sociais
Vídeo de influenciador apresentando os irmãos com nomes quase idênticos diverte internautas; criatividade ficou só no final dos nomes



image VÍDEO: homem tatua camisa do Flamengo no corpo e viraliza nas redes sociais
Caso inédito no Brasil, tatuagem em tamanho real do uniforme foi feita pelo torcedor José Maurício dos Anjos; veja detalhes


 

image VÍDEO: mulher viraliza ao curtir 'piscina' improvisada no telhado de casa e estrutura chama atenção
Vídeo já ultrapassa 4 milhões de visualizações nas redes sociais e dividiu opiniões sobre improviso doméstico e segurança


 

Das redes para o mundo real

O Quadrobics surgiu por volta de 2010 nos Estados Unidos, dentro de comunidades online ligadas ao universo "furry": um subgrupo de pessoas que gostam de personagens antropomórficos, geralmente animais com características humanas.

No início, a prática era mais uma forma de expressão artística e brincadeira entre adolescentes e jovens, que publicavam vídeos no YouTube e no TikTok. Com o tempo, o movimento evoluiu e ganhou status de exercício físico, sendo incorporado em rotinas de treino alternativo e até programas de reabilitação física.

Atualmente, hashtags como #quadrobics, #feralmovement e #furryfitness acumulam milhões de visualizações nas redes sociais, mostrando desde tutoriais até performances impressionantes. Veja um exemplo abaixo:

Assista ao vídeo:

Estilo próprio: roupas e acessórios de animais

Outro diferencial do Quadrobics é o visual. Muitos praticantes se vestem com roupas inspiradas em animais, como orelhas, caudas, pelúcias e até máscaras. Para alguns, essa é apenas uma brincadeira divertida; para outros, faz parte da cultura furry, que valoriza a criação de “personas animais” (chamadas de fursonas).

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Viralizou

quadrobics

tendência
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda