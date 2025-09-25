Quadrobics: nova tendência 'fitness' viraliza ao imitar movimento animal com estilo; assista

Já imaginou trocar a esteira da academia por saltos, pulos e corridas imitando o jeito de andar de um felino? Ou praticar exercícios físicos em quatro apoios, como um lobo correndo pela floresta? Essa é a proposta do Quadrobics, a mais nova tendência do universo fitness que vem se espalhando pelo mundo e chamando a atenção nas redes sociais.

Misturando atividade física, expressão corporal e até cosplay, o Quadrobics é uma forma única de se movimentar e, para muitos, também de se expressar. Saiba mais sobre essa tendência a seguir:

O que é Quadrobics?

O termo "Quadrobics" vem da junção de quadrupedal (quadrúpede) com aerobics (aeróbico). Na prática, é uma modalidade de exercício físico em que os praticantes se movem como animais quadrúpedes, ou seja, utilizando mãos e pés para se locomover, pular, correr e fazer acrobacias, imitando o jeito de andar ou caçar de animais como lobos, cães, gatos e até raposas.

Os movimentos exigem força nos braços e pernas, resistência cardiovascular, coordenação motora e muita flexibilidade.

VEJA MAIS





Das redes para o mundo real

O Quadrobics surgiu por volta de 2010 nos Estados Unidos, dentro de comunidades online ligadas ao universo "furry": um subgrupo de pessoas que gostam de personagens antropomórficos, geralmente animais com características humanas.

No início, a prática era mais uma forma de expressão artística e brincadeira entre adolescentes e jovens, que publicavam vídeos no YouTube e no TikTok. Com o tempo, o movimento evoluiu e ganhou status de exercício físico, sendo incorporado em rotinas de treino alternativo e até programas de reabilitação física.

Atualmente, hashtags como #quadrobics, #feralmovement e #furryfitness acumulam milhões de visualizações nas redes sociais, mostrando desde tutoriais até performances impressionantes. Veja um exemplo abaixo:

Assista ao vídeo:

Estilo próprio: roupas e acessórios de animais

Outro diferencial do Quadrobics é o visual. Muitos praticantes se vestem com roupas inspiradas em animais, como orelhas, caudas, pelúcias e até máscaras. Para alguns, essa é apenas uma brincadeira divertida; para outros, faz parte da cultura furry, que valoriza a criação de “personas animais” (chamadas de fursonas).

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)