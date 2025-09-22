VÍDEO: família com 11 filhos chamados 'Max' viraliza nas redes sociais

Uma família brasileira tem chamado atenção nas redes sociais após um vídeo publicado pelo influenciador digital Maxson Rodrigues viralizar. No registro, que já soma milhares de visualizações, ele apresenta os pais e seus 11 irmãos, todos com nomes iniciados pelo mesmo prefixo: “Max”.

No vídeo, os pais são apresentados como Milton e Josilene, e em seguida os filhos aparecem um a um. Os nomes formam uma sequência inusitada: Maxsuila, Maxsuilton, Maxsuel, Maxsuely, Maxsuelton, Maxsuilma, Maxsuênia, Maxsilânia, Maxwelma, Maxson e Maxwender.

A semelhança entre os nomes gerou confusão até mesmo para quem assistia ao vídeo, o que contribuiu para o tom cômico da publicação.

A repercussão do vídeo foi tamanha que Maxson aproveitou o momento para marcar o apresentador Luciano Huck em uma das postagens. “Corre aqui @lucianohuck, venha conhecer minha família, a família Max ❤️😂”, escreveu o influenciador. Em outro vídeo, ele tenta pronunciar os nomes dos irmãos de forma acelerada, como se fosse um trava-língua.

Nos comentários, internautas reagiram com bom-humor. "Faltou o Max Steel 😂😂", escreveu um seguidor. Outro brincou: "Vem aí o mais novo membro da família: iPhone Pro Max 17".