Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: família com 11 filhos chamados 'Max' viraliza nas redes sociais

Vídeo de influenciador apresentando os irmãos com nomes quase idênticos diverte internautas; criatividade ficou só no final dos nomes

Hannah Franco
fonte

Família com 11 filhos batizados com nomes iniciados por "Max" viraliza na internet. (Reprodução/Instagram)

Uma família brasileira tem chamado atenção nas redes sociais após um vídeo publicado pelo influenciador digital Maxson Rodrigues viralizar. No registro, que já soma milhares de visualizações, ele apresenta os pais e seus 11 irmãos, todos com nomes iniciados pelo mesmo prefixo: “Max”.

No vídeo, os pais são apresentados como Milton e Josilene, e em seguida os filhos aparecem um a um. Os nomes formam uma sequência inusitada: Maxsuila, Maxsuilton, Maxsuel, Maxsuely, Maxsuelton, Maxsuilma, Maxsuênia, Maxsilânia, Maxwelma, Maxson e Maxwender.

VEJA MAIS

image Vídeo: atriz berra em telejornal da TV Globo e apresentadora encerra programa
Apesar do episódio inusitado, o evento também repercutiu como marketing espontâneo para o filme. Entenda!

image VÍDEO: repórter emociona ao interpretar matéria em Libras durante reportagem ao vivo
Niro Souza, da CBN Joinville, viralizou ao usar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) em uma cobertura ao vivo sobre inclusão no mercado de trabalho

A semelhança entre os nomes gerou confusão até mesmo para quem assistia ao vídeo, o que contribuiu para o tom cômico da publicação.

A repercussão do vídeo foi tamanha que Maxson aproveitou o momento para marcar o apresentador Luciano Huck em uma das postagens. “Corre aqui @lucianohuck, venha conhecer minha família, a família Max ❤️😂”, escreveu o influenciador. Em outro vídeo, ele tenta pronunciar os nomes dos irmãos de forma acelerada, como se fosse um trava-língua.

Nos comentários, internautas reagiram com bom-humor. "Faltou o Max Steel 😂😂", escreveu um seguidor. Outro brincou: "Vem aí o mais novo membro da família: iPhone Pro Max 17".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

redes sociais
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

política

Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'

Lula citou as manifestações da esquerda em várias cidades brasileiras no último domingo

22.09.25 20h22

ANA: Seca se intensifica no Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre julho e agosto

22.09.25 20h08

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

declaração

Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica

O motivo, segundo ela, foi pessoal

17.09.25 12h43

MAIS LIDAS EM BRASIL

ACIDENTE EM RESTAURANTE

VÍDEO: Cabelo de mulher pega fogo em restaurante após funcionário manusear fogareiro com álcool

Além da cliente, o funcionário também ficou com dores nos olhos em consequência das chamas

22.09.25 11h33

eita...

Ladrão de moto perde órgão genital e uma perna depois de bater em carro

Suspeito de 23 anos sofreu amputações após acidente; polícia confirmou histórico de crimes

22.09.25 15h04

TRISTEZA

Morre 'Maria', a macaquinha encontrada baleada com tiro de chumbinho

De acordo com o Instituto Vida Livre, que resgatou o animal, ela não resistiu à cirurgia para remoção do projétil.

22.09.25 9h47

BRASIL

Casa fica em cima de carro durante passagem de tornado na menor cidade de SC

Segundo a Defesa Civil da cidade, os moradores não estavam no local e ninguém ficou ferido.

22.09.25 10h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda