Hemopa lança campanha natalina de doação de sangue

A Fundação Hemopa lança neste sábado(18) a campanha “Doe um presente para um paciente neste Natal”. A ação visa despertar na sociedade a importância da doação de uma bolsa de sangue - ato que faz diferença nas vida de pacientes internados na rede hospitalar e também para quem faz tratamento de doenças raras, que necessitam de transfusões de hemocomponentes.

A campanha vai estar em seis municípios paraenses. Em Belém, as unidades sede e Castanheira abrem de 7h às 13h. Assim como as unidades de coleta nos municípios de Castanhal e Altamira.

Além desses pontos, haverá ação da unidade móvel no Shopping Metrópole, em Ananindeua. O ônibus fica estacionado na garagem e o atendimento será das 9h às 16h. No Hemonúcleo de Redenção, o atendimento será das 7h às 15h. Em Abaetetuba, os voluntários poderão doar entre 7h e 16h. E em Capanema, a coleta de sangue será das 7h às 17h.

“A única forma de garantir o atendimento transfusional é contando com a solidariedade de cada indivíduo saudável que pode ser um voluntário desta causa. Sangue não se fabrica, não se compra. Apenas se doa. E que tal fazer o bem ao próximo neste Natal, doando o que você tem de mais precioso, que é o sangue, que é vida?”, sugere Juciara Farias, gerente de captação de doadores do Hemopa.

No Ambulatório do Hemopa, mais de 15 mil pacientes fazem parte da rede de atendimento. Somando a necessidade dos hospitais oncológicos e de urgência e emergência de todo o estado do Pará, a necessidade de um estoque abastecido de bolsas de sangue é diária.

Como ser um doador

Para doar sangue, os interessados precisam seguir os critérios básicos: ter entre 16 e 69 anos, (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal); pesar mais de 50 kg; estar em boas condições de saúde.

No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve covid-19 também pode voltar a doar, só precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina Coronavac/Butantã, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já as demais vacinas basta esperar sete dias após cada dose.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)