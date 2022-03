Grupo Liberal e Fala Síndico firmam parceria para implantação de comunicação indoor out of home

O Grupo Liberal deu mais um importante passo em sua estratégia de inovação e firmou, na tarde desta quinta-feira (10), parceria com a plataforma Fala Síndico Brasil, empresa nacional de comunicação indoor out of home (OOH). Está é a primeira parceria do Lib OOH, empresa do Grupo Liberal dedicada a este tipo de mídia, seguimento de market share (quota de mercado) que mais cresce no Brasil e no mundo.

"Começamos a estudar quais são as plataformas que estão crescendo no share. E entendemos que mídia Out Of Home é uma das que estavam crescendo bastante e a gente precisava estar. Então, dentro das estratégias do Grupo Liberal, queremos expandir as possibilidades para oferecer mais impacto, mais experiência e mais possibilidades tanto para o nosso mercado anunciante como também soluções para o mercado", destaca Aline Vianna, diretora de Mercado do Grupo Liberal.

O primeiro produto fruto dessa expansão será o Fala Sindico Belém, projeto que prevê, para o primeiro ano, a implantação de 300 telas para transmissão de conteúdos em elevadores comerciais e residenciais de Belém. A instalação das primeiras telas começa neste mês de março.

"O Grupo Liberal está entrando no universo de mídia OOH, que vai ser uma série de ferramentas e plataformas de mídia indoor. Especificamente hoje as telas dentro do elevador tem mais de 90% de atenção do público, porque é aquele momento em que você está com desconhecidos, ocioso, e você fica sempre procurando alguma coisa para olhar. Então, as telas hoje dentro dos elevadores são uma das mídias que têm maior índice de atenção e de impacto do mercado. Por isso, começamos com elas. É uma forma de expandir as plataformas para além do jornal, rádio, TV, portal, projetos", explica Vianna.

Cartela de vantagens aos anunciantes

A Fala Sindico Brasil é uma plataforma de comunicação OOH, com sede em São Paulo, pioneira no país em condomínios residenciais, abastecida diariamente com notícias, comunicados e publicidade segmentada. Atualmente, a empresa está presente em 9 estados e 17 cidades, entrando na região Norte a partir da parceria com o Grupo Liberal.

André de Paula, CEO da Fala Sindico Brasil (Cristino Martins / O Liberal)

"Essa parceria é importante para a empresa porque chegamos a todas as regiões do país. Para nós é um marco de chegar e ainda com a história do Grupo Liberal até hoje, com o mobile, TV aberta, rádio, internet, e faltava esse segmento de mídia que é o OOH. Então, eu acredito que contempla tanto o grupo que fecha esse ciclo de estar em todas as plataformas, quanto para nós que agora estamos em todas as regiões. E juntar essa força em um estado tão grande como é o Pará, iniciando aqui em Belém, é uma honra", afirma André de Paula, CEO da Fala Sindico Brasil.

Além de oferecer soluções de comunicação para síndicos, agilidade na informação para condôminos, a plataforma também apresenta uma cartela de vantagens aos anunciantes, como excelente custo-benefício, amplo alcance, divulgação em massa ou segmentada, interatividade, multitelas (mobile, app e telas estáticas), grade de programação regionalizada, mídia programática, dentre outros.

De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Mídia Out Of Home, 94% das pessoas que entram em elevadores são impactados por esse tipo de mídia. "Nosso produto é muito mais que um veículo de passar propaganda, é um veículo de entretenimento, de cultura, de informação, é uma ferramenta de auxílio de gestão com o benefício da comunicação", acrescenta André de Paula.