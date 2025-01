Governo do Pará realiza operação inédita para recuperar áreas afetadas por incêndios florestais

O governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, realizou nesta segunda-feira (13) uma ação inédita e histórica para recuperação de áreas afetadas por incêndios no Pará. Foram lançados 240 quilos de sementes para reflorestar a ilha do Arapujá, que fica em frente do município de Altamira, no sudoeste paraense. O local, com extensão de 600 hectares de mata nativa, foi castigado por incêndios de grandes proporções em outubro de 2024.

O comandante do 9º Grupamento Bombeiro Militar, Major Gilmarcos da Silva, explica que ação reforça o compromisso do Estado com o meio ambiente e faz parte da operação PAN, um trabalho integrado à operação Fênix, que objetiva atuar na recuperação e no gerenciamento de riscos e desastres.

"Vamos espalhar as sementes com o helicóptero dos Bombeiros, que há pouco tempo foi utilizado no transporte dos combatentes florestais, como também no combate direto às chamas durante o período da estiagem. Nesse momento do inverno amazônico, ele atua na recuperação dessas áreas, com o lançamento dessas sementes que foram selecionadas pelo Instituto ISA. Não é um lançamento aleatório e as áreas a serem recuperadas também foram levantadas com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente", explica o Major.

A força-tarefa teve o apoio da Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fez a seleção das áreas degradadas. "O plantio dessas árvores vai não só reflorestar a ilha como impedir novos incêndios, além de melhorar o nosso clima e fortalecer o turismo na região. É um momento histórico e por isso merece um agradecimento especial ao Governo do Estado, pelo compromisso com o meio ambiente e pela atuação do Corpo de Bombeiros na região", destaca o prefeito de Altamira, Loredan Mello.

Foram mobilizados durante a operação uma aeronave, cinco viaturas e cerca de 30 homens. (Foto: Bruno Cruz / Agência Pará)

Foram mobilizados durante a Operação PAN uma aeronave, cinco viaturas e cerca de 30 homens. O trabalho deve se estender também para os outros municípios que têm unidades do Corpo de Bombeiros e cujas áreas florestais foram atingidas por incêndios, como Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás e os demais municípios da região sudeste do estado.

Árvores da região

No trabalho de dispersão de sementes foram utilizadas cerca de 30 espécies nativas que crescerão e dominarão o espaço sem que haja competição com as árvores pioneiras, fazendo com que a vegetação volte ao seu estado normal. São elas: Anajás, Fava Carazinho, Cajueiro, Falso Pau-Brasil, Bacaba e Andiroba.

Atuação

No último domingo (12/01), as equipes fizeram inspeções em dois locais críticos: o Tabuleiro do Embaubal, em Senador José Porfírio, e a Ilha de Urucuicaia, em Porto de Moz. Ambos os pontos, identificados previamente por imagens de satélite e técnicas de georreferenciamento, apresentam cicatrizes significativas de queimadas, sendo priorizados para intervenções ambientais.