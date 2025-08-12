Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Governo do Pará leva benefício habitacional para mais de 950 famílias de Ananindeua

Com mais essa entrega, já são mais de 11 mil o número de famílias beneficiadas com o Sua Casa no município

Agência Pará
fonte

Benefício habitacional ajuda mais de 950 famílias de Ananindeua (Foto: Augusto Miranda/ Ag. Pará)

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Estado (Cohab), entregou a famílias de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, 956 cheques do programa habitacional "Sua Casa", dos quais 711 são referentes à primeira etapa do programa habitacional e 211 da segunda etapa, cujo recurso permite a conclusão da obra iniciada com a primeira etapa. Por meio do programa, o Estado concede, de forma gratuita, até R$ 21 mil para construção, reconstrução ou ampliação de imóveis e pagamento da mão de obra do pedreiro.

O governador Helder Barbalho detalhou que trata-se de mais uma importante entrega para as famílias de Ananindeua que precisam do benefício, avançando na política habitacional do Governo do Estado "de olhar para quem mais precisa, de cuidar das pessoas, de cuidar da população de Ananindeua, combater o déficit habitacional, olhar e identificar as famílias que precisam de uma melhoria na sua qualidade habitacional, alguém que mora em uma casa de madeira, sem acessibilidade, sem a condição de um banheiro sanitário, as coisas mais simples que precisam de moradia, o programa Sua Casa atende".

Com mais essa entrega o número de famílias beneficiadas com o programa em Ananindeua é superior a onze mil.

Helder Barbalho também destacou o caráter social e econômico do incentivo à política habitacional de seu Governo, "portanto ,selecionando essas famílias permite, por um lado, que possamos reduzir o déficit habitacional, melhorando as unidade habitacional para que as pessoas possam viver com dignidade e, também com essas iniciativa, fortalecemos a economia, já que permitimos que o recurso movimente o comércio da construção civil, e com o pagamento da mão de obra, estimulamos com que os trabalhadores da construção civil possam ser contratados e com isso, fortalecemos a a economia, a partir do olhar e da atenção com as pessoas a partir da politica habitacional desenvolvida pelo Governo do Estado".

image O benefício habitacional vai colaborar com mais de 950 famílias de Ananindeua. (Foto: Marco Santos / Ag. Pará)

A entrega contou com a presença da vice-governadora Hana Ghassan. "Agradecemos a Deus por sermos o instrumento da realização do sonho de vocês, porque quando assumimos um cargo público é justamente com esse objetivo, ajudar quem mais precisa, realizar sonhos e estar mais perto da população", pontuou.

O presidente da Cohab, Manoel Pioneiro, detalhou que o programa habitacional Sua Casa está concentrando esforços para substituir as casas de madeira em situação precária por alvenaria, "pois reconhecemos que é necessário para garantir que não ocorram sinistros, como temos acompanhado, pois a maioria das casas que sofreu incêndio nos últimos meses era de madeira, e assim, conseguimos garantir, além da melhoria da qualidade de vida, a segurança  das famílias do Pará", destacou.

Sua Casa

O "Sua Casa" foi criado pelo governador Helder Barbalho em 2019. O programa consiste na concessão de dois benefícios, com o objetivo de garantir auxílio financeiro para aquisição de material de construção e pagamento da mão de obra para melhoria das residências de famílias em situação de vulnerabilidade.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em Lei. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente, com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. A próxima fase consiste na análise socioeconômica, feita pelo setor de Assistência Social da Companhia, para averiguação da real condição social dos candidatos.

Cristiani do Socorro Furtado Gusmão, que é cozinheira, falou de gratidão. "É a primeira vez que recebo o benefício e quero agradecer muito ao governador Helder Barbalho pela oportunidade de melhorar a minha casa", declarou.

Maria Ferreira Pinto, costureira, conta que quando foi chamada para receber o cheque, foi somente alegria. "Eu não tenho palavras, só dizer muito obrigada, que Deus dê muita saúde para a nossa vice-governadora para que ela continue ajudando o povo, assim como estou recebendo a ajuda para construir a minha casa". finalizou.

Palavras-chave

HABITAÇÃO

Ananindeua

Governo do Estado do Pará

Helder Barbalho
Pará
