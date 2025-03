Governo do Pará inspeciona obra de novo viaduto da BR-316

Acompanhado por técnicos e lideranças políticas, o governador Helder Barbalho inspecionou, na tarde desta terça-feira (25), o canteiro de obras do viaduto da BR-316 com a Avenida Independência, em Ananindeua. A intervenção faz parte de um pacote de obras prioritárias do governo estadual para melhorar a mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém.

Durante a visita, o governador também destacou o andamento das obras do viaduto da Avenida Independência com a Avenida Três Corações, em Ananindeua, além da construção do viaduto da Avenida Mário Covas com a Avenida Três Corações, na divisa entre Belém e Ananindeua, e da nova Avenida Liberdade, na capital paraense.

“São obras importantes, planejadas para melhorar a mobilidade na Região Metropolitana de Belém, independentemente da realização da COP 30. Elas vão beneficiar quem mora e trabalha na região, seja em Ananindeua, Belém ou municípios vizinhos como Santa Isabel, Santa Bárbara, Benevides e Marituba”, afirmou Helder Barbalho.

O governador ressaltou que, além de facilitar o trânsito para os moradores, as obras também contribuirão para a recepção de visitantes durante a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. “Nós estamos garantindo que estas obras possam acontecer e, claro, que beneficiem aqueles que vivem nesta região e os que virão nos visitar no período da COP 30”, completou o chefe do Poder Executivo Estadual paraense.

Obras do viaduto da BR-316

Especificamente sobre o viaduto da BR-316 com a Avenida Independência, Helder Barbalho destacou que a estrutura trará mais fluidez ao tráfego. “Será uma alternativa essencial para melhorar a circulação de veículos na região”, disse.

A obra, prevista para ser concluída na primeira quinzena de maio, avança conforme o cronograma e representa um marco para a mobilidade urbana e a infraestrutura da Região Metropolitana. Com a finalização dos viadutos, a expectativa é que o trânsito flua melhor, impactando positivamente a qualidade de vida da população.

O governador Helder Barbalho e uma comitiva de secretários estaduais estiveram no canteiro de obras do viaduto da BR-316 com a Avenida Independência, em Ananindeua (Foto: Marco Santos | Agência Pará)

O viaduto terá 740 metros de extensão e 14 metros de largura, permitindo que motoristas que trafegam pela Avenida Independência acessem diretamente a BR-316 no sentido saída da capital, sem necessidade de retorno. Além disso, facilitará o acesso da BR-316, no sentido Marituba, à Avenida Independência.

Atualmente, cerca de 75% das obras já foram concluídas. No lado sul, estão em andamento serviços de terraplenagem com material arenoso na faixa 2, enquanto a compactação avança na faixa 1. Também segue o assentamento de escamas na parede armada. No lado norte, equipes trabalham na instalação de meio-fio na confluência dos ramos 300 e 100/1, garantindo a estruturação da via.