Governo do Pará entrega 180 novas viaturas para a Polícia Civil

O Governo do Pará entregou, na manhã desta quarta-feira (5), 180 novas viaturas caracterizadas para a Polícia Civil com o objetivo de renovar a frota, melhorar os serviços prestados pela corporação, fortalecer as ações de combate à criminalidade e garantir mais segurança aos agentes que atuam no trabalho de investigação.

Criminalidade

O Pará é um dos únicos estados do Brasil que fechou o sexto ano seguido com queda nos índices da criminalidade. De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, o mês de janeiro deste ano teve um dos menores indicadores já registrados no Pará. "Nós obtivemos não só o melhor mês de janeiro, mas o melhor mês de todos. Desde o início de 2010, por todos os meses que se seguiram até aqui, este [janeiro] foi o melhor de todos. Isso demonstra que a gente está numa caminhada crescente. Claro, a gente reconhece que muito ainda precisa ser feito, mas, sabemos que estamos no caminho certo e sendo exemplo para o Brasil", declarou Machado.

Durante a entrega, realizada no Portal da Amazônia, em Belém, o governador do Estado ressaltou a importância dos novos veículos e os investimentos feitos na ampliação do efetivo e na estruturação das corporações. Helder Barbalho também reiterou sua satisfação na redução da criminalidade.

“A primeira constatação da evolução que nós temos feito com o fortalecimento do aparato de segurança são os resultados no combate à criminalidade. Os números são absolutamente extraordinários. Quando você faz uma comparação de um mês em 2018, com 400 homicídios entre outros crimes violentos, letais, intencionais, e você fecha o mês de janeiro de 2025 com 142 registros, é uma demonstração clara da eficácia que a estratégia de segurança tem tido no nosso estado”, afirmou o chefe do Executivo Estadual.

O governador reforçou a atuação das forças de segurança na diminuição da criminalidade. “É resultado, é preservação de vida. Não há, certamente, nada que nós possamos dizer aqui que seja de mais fácil interpretação que isto. E nós temos sempre que compreender que cada número reduzido nos desafia a melhorar cada vez mais. E é exatamente com o intuito de melhorar cada vez mais que nós temos trabalhado, investindo em equipamentos que possam se somar à qualidade de mulheres e homens competentes para que, com isto, nós possamos entregar mais resultados”, disse.

Investimento

O investimento feito na renovação da frota de viaturas - distribuídas entre modelos pick-ups e SUVs, que já estavam sendo renovadas desde dezembro de 2024, e que irão contemplar as equipes de Belém e do interior do Estado, foi de R$ 18 milhões.

“Certamente isso vai fortalecer a nossa atuação, possibilitando maior agilidade, conforto e, principalmente, segurança aos nossos servidores. Assim, temos uma Polícia Civil cada vez mais forte, atuante, desempenhando a sua função de Polícia Judiciária”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

As novas viaturas da Polícia Civil do Pará serão destinadas às unidades vinculadas à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e Diretoria de Polícia Especializada (DPE).