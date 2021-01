Governo do Pará disponibiliza 10 leitos de UTI neonatal para bebês do Amazonas

Na tarde desta sexta-feira (15), o Governo do Pará informou que, além dos 30 leitos disponíveis para paciêntes com covid-19 vindos de Manaus, irá disponibilizar 10 leitos de UTI neonatal da Fundação Santa Casa, em Belém, para os bebês do Amazonas que precisam de atendimento.

