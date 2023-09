Governo do Pará autoriza obras em quatro Distritos Industriais; saiba mais

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) foi aprovada pelo governo do Estado para iniciar obras nos quatro Distritos Industriais já em funcionamento e implantar mais dois Distritos, nos municípios de Castanhal (Região Metropolitana de Belém) e Breves (no Arquipélago do Marajó), além da da Zona de Processamento de Exportações de Barcarena.

O Distrito Industrial de Castanhal será o primeiro no formato de condomínio. Distribuídos por quatro municípios do Pará, os Distritos Industriais estão localizados em Belém, Ananindeua, Barcarena e Marabá. Somando assim, 218 empresas em atividade, que geram em média 17 mil empregos diretos e mais de 52 mil indiretos.

Estão previstos entre os serviços de revitalização: terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização horizontal e vertical, além de tapa-buracos, roçagem, limpeza, remoção de entulhos e pintura de meio-fio. O projeto será licitado nos próximos meses, para execução no primeiro semestre de 2024.

Andrey Lira, da regional Norte e Nordeste de uma fábrica de cimento no Distrito Industrial de Ananindeua, ressalta que as obras proporcionarão melhorias. “Essa revitalização trará conforto e segurança às empresas já instaladas, além de tornar o DI de Ananindeua uma vitrine para atração de mais empresas para a região”, afirma.

Após cerca de 40 anos sem implantar novos distritos industriais, o governo do Estado, por meio da Codec, vem ampliando essa política pública para atrair investimentos e negócios, com a criação de mais áreas econômicas incentivadas.



Planejamento - O DI de Castanhal deve iniciar as obras no primeiro semestre de 2024. Para o DI de Breves, a previsão é iniciar as fases de contratação dos projetos executivos de engenharia, arquitetura e contratação de empresa para buscar o licenciamento ambiental.

A ZPE de Barcarena consiste em uma área de livre comércio, na qual as indústrias destinam boa parte de sua produção para o mercado externo, obtendo vantagens administrativas, liberação cambial e isenção de tributos. A ZPE no Distrito de Barcarena tem programação de contratação do projeto de alfandegamento e atualização de licenças ambientais, e previsão de início das obras em 2024.

O diretor de Estratégia e Relações Institucionais da Codec, Pádua Rodrigues, destaca que a revitalização dos DIs é uma ação do governo do Estado, que traz melhorias estruturais. "Isso irá manter o funcionamento adequado da urbanização, áreas de circulação e de convivência dos Distritos Industriais administrados pelo Estado, sem perder de vista que essa responsabilidade deve ser compartilhada com os municípios onde se encontram instalados”.