Visita ao Distrito Industrial aborda demandas do setor produtivo em Marabá

Uma comitiva formada por empresários, lideranças políticas locais e representantes do governo do Estado cumpriu na última semana uma agenda de visitas ao Distrito Industrial de Marabá (DIM). Alguns dos objetivos da iniciativa eram conhecer a estrutura do local, os projetos e, principalmente, os desafios enfrentados pelas empresas que já atuam no Distrito. Dessa forma, o Estado pode colaborar com soluções e melhorias em benefício da manutenção da movimentação econômica, da geração de emprego e renda na região, além de contribuir com o ambiente de negócios, favorecendo a atração de novos investimentos.

Na visita, o Governo do Pará esteve representado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codec), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e da Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará. Também participaram a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), a Associação Comercial e Industrial de Marabá (ACIM), vereadores e representantes do Executivo municipal. A programação realizada incluiu visitas às empresas Correias Mercúrio, Siderúrgica Norte Brasil (Sinobras) e Terra Norte, além de uma reunião na sede da Associação Comercial para ouvir o setor produtivo sobre melhorias para o Distrito Industrial da Cidade.

“A finalidade dessa visita, que é fruto de uma iniciativa da ACIM, é estarmos presentes no Distrito Industrial e ouvirmos as demandas acerca daquilo que essa área necessita em termos de melhorias e de que modo o Governo do Estado pode auxiliar nesse sentido. Nós registramos tudo o que foi pontuado para darmos os devidos encaminhamentos. No que diz respeito especificamente à Codec, a nossa presença aqui é mais um exemplo da nossa determinação em buscar sempre melhorar e fortalecer a competitividade do Distrito, por designação do presidente Lutfala Bitar”, explicou Pádua Rodrigues, Diretor de Estratégia e Relações Institucionais da Codec.

O Distrito Industrial de Marabá foi criado há quase 40 anos e atualmente abriga empresas em atividade, que atuam nos segmentos da siderurgia, combustíveis, logística, ligas metálicas, máquinas e equipamentos, construção civil, entre outros. João Tatagiba, presidente da Associação Comercial, destacou o propósito da iniciativa, que tem origem na classe empresarial. “O objetivo aqui foi tratar das melhorias que são necessárias no Distrito Industrial. As nossas empresas são arrojadas, geram muito emprego e precisam de apoio. A intenção da Associação com essa iniciativa foi trazer alguns entes do Governo do Estado, Federação das Indústrias, Câmara de Vereadores, para conhecer melhor essas empresas e suas demandas para que todos esses atores possam contribuir para essas melhorias de forma que tenhamos fortalecida a nossa economia”, disse.

De acordo com o secretário adjunto da Sedeme, Carlos Ledo, a visita foi produtiva e as demandas apresentadas serão levadas para discussão no governo. “Contar com a presença de representantes do Governo do Estado e do setor produtivo é importantíssimo. Realizamos visitas a três empresas, que estão em pleno funcionamento, muito bem estruturadas e gerando emprego, o que nos deixa muito felizes. Agora, as demandas de melhoria apresentadas pelo setor produtivo, representado pela ACIM, serão transformadas em um documento a ser apreciado pelo governo, de forma a darmos um encaminhamento prático a essas questões pertinentes”, explicou.