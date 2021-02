Governo do Estado entregou 850 cestas básicas para famílias em Ipixuna

A força-tarefa do Governo do Estado entregou 850 cestas básicas para as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas em Ipixuna do Pará, na região nordeste. A entrega ocorreu na sexta-feira (19). O município decretou estado de emergência e, também na sexta, o Estado reconheceu a situação do município com a publicação no Diário Oficial. Comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o coronel Hayman Picanço disse que a Defesa Civil está alinhada com todos os municípios que apresentam histórico de enchentes. “Nós acionamos de imediato a Coordenadoria da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar para que fossem desenvolvidas as atividades em apoio ao município. Hoje (sexta-feira), estamos aqui para fazer a primeira entrega das cestas básicas, ainda irão chegar kits de higiene, colchões e galões de água para que a população possa receber o suporte do governo do Estado nesse momento tão difícil”, afirmou.

As cheias e os estragos causados pelas chuvas impactaram a vida de 850 famílias na região nordeste. Jeane Melo, 40 anos, contou que, em questão de horas, viu a casa dela ficar embaixo d’água e perder quase tudo que conquistou com muito trabalho. “A única coisa que fiz foi pegar meu filho, o cachorro e a minha bolsa com alguns documentos e sai de casa. A água estava batendo no meu quadril e fui acolhida no abrigo. Quando eu vi o nosso governador, percebi que realmente iam fazer algo por nós, e hoje, essa cesta vai ajudar e muito pois eu estou sem nada pra comprar”, afirmou. A dona de casa Rafaele Nunes, que também teve a residência afetada pela enchente do rio Ipixuna, está no abrigo e foi uma das beneficiadas na entrega da cesta básica. Ela contou que os insumos recebidos vão amenizar a situação difícil que vem passando. “É muito importante isso que o Estado está fazendo, porque a maioria da população precisa mesmo dessas cestas. Vai ajudar muito”, afirmou.

Na próxima semana, serão entregues 850 kits de higiene, 3.250 colchões e 1.600 galões de água

A Defesa Civil Estadual coordenou a mobilização do transporte dos insumos para beneficiar as famílias impactadas em Ipixuna. Na próxima semana, serão entregues 850 kits de higiene, 3.250 colchões e 1.600 galões de água. As equipes da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), da Defesa Civil Estadual e da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), com o auxílio dos órgãos municipais, realizaram a inspeção nas localidades para levantar os dados para as providências emergenciais do governo.

Até o momento, 427 famílias da área rural e 223 famílias da zona urbana tiveram perdas parciais; 33 famílias tiveram perda total; 40 estão no abrigo do município. Elas serão assistidas com os insumos - o levantamento na área urbana ainda está em andamento. Na ocasião, a prefeitura assinou um Termo de Responsabilidade de Entrega para que as famílias possam receber as doações. “Desde o início da semana, estamos recebendo o suporte do governo do estadual e a entrega dessas cestas vem como soma para todo esforço que o Estado vem dando. Nossa equipe de Defesa Civil de Ipixuna, junto com a Assistência Social, está trabalhando no cadastro para que as famílias possam receber as doações. Estamos com toda a logística e estrutura pronta para atender de imediato a população”, afirmou o prefeito Artemes Oliveira.