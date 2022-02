Governo do Estado anuncia ampliação de Hospital Regional de Cametá e entrega ambulância

O Governo do Pará, por meio da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), anunciou nesta sexta-feira (4), que vai reconstruir e ampliar o Hospital Regional de Cametá, no Baixo Tocantins. O investimento na unidade será de R$ 35 milhões, e acontecerá a partir de um termo de cooperação assinado entre a Sespa e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). Com a obra, a unidade terá capacidade para 80 novos leitos, sendo 16 pediátricos, 24 novos leitos obstétricos, 24 de clínica geral e 16 de clínica cirúrgica

Na unidade de saúde também serão ampliados o setor de urgência e emergência e o centro cirúrgico, que terá três salas e o Centro de Parto Normal com três leitos para pré-parto, parto e pós parto. O atendimento ambulatorial passará a ter suporte de tomógrafo e endoscopia e ainda deve ser realizada a construção do bloco de serviço que contará com serviços de nutrição e dietética, centro de material esterilizado, processamento de roupas, vestiário de funcionários e lactário.

Na ocasião também houve a entrega de uma ambulância a unidade e a ação faz parte da ampliação da frota que deve entregar, ao longo deste ano, cerca de 400 veículos similares aos hospitais regionais de todo o Estado. “Nós estamos entregando uma ambulância UTI que é considerada uma das mais modernas do mercado e ficará à disposição da população para realizar a transferência dos pacientes. Anunciamos que o processo licitatório para a reforma e ampliação do Hospital Regional de Cametá já está em andamento, onde teremos equipamentos modernos para atender com qualidade a população do Baixo Tocantins”, afirmou o secretário adjunto de Políticas Públicas para Saúde, Sipriano Ferraz.

Na última quarta-feira (2), também foram entregues sete novos veículos para o Ophir Loyola, Santa Casa, HC, São Caetano de Odivelas, Regional de Salinópolis, 1° Centro Regional de Saúde (CRS) e Sespa Sede. “A entrega desta ambulância faz parte da estratégia para fortalecer a saúde do Baixo Tocantins. A intenção é que em até 60 dias nós assinaremos a ordem de serviço para a reconstrução e ampliação do novo Hospital Regional do Baixo Tocantins. Passados 30 anos da entrega desta unidade, hoje estamos voltando a Cametá para garantir que este hospital tenha mais leitos, possa cuidar de outras especialidades em saúde e que os pacientes locais tenham estrutura para serem atendidos aqui”, afirmou o governador, Helder Barbalho.

Rodovia PA-467 será totalmente pavimentada

A PA-467, que dá acesso à vila de Curuçambaba, em Cametá, obra que é uma demanda histórica do povo do Baixo Tocantins, será toda pavimentada. Com quase 19 quilômetros, a rodovia, que também dá acesso à PA-151, é responsável por ligar os municípios de Cametá e Igarapé-Miri. Com o investimento de R$ 18.897.756,53, os serviços da obra serão realizados no entroncamento da PA-151 (Vila de Curuçambaba) com prazo de 12 meses.

Para quem vive na região, a obra chega em boa hora. A aposentada Waldenira Fonseca, conta que o problema já dura 20 anos. "Quando chega o verão, é poeira e com isso vem tosse, febre, criança e idosos doentes. Quando chega inverno, é essa calamidade. Tem dia que mercadoria nem passa. Tudo isso é uma dificuldade. Agora, com o asfaltamento, tenho fé em Deus que tudo vai mudar para melhor", disse