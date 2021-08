Governador do Pará anuncia vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos

O Pará se prepara para começar uma nova etapa de vacinação contra a covid-19: a aplicação da 1ª dose em adolescentes de 12 a 17 anos. A novidade foi anunciada na tarde desta sexta-feira (20), pelo governador Helder Barbalho, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

💉☺️ Prepara o braço, que hoje e amanhã, estão chegando mais vacinas ao Pará. Agora, vamos avançar na vacinação dos adolescentes de 17 a 12 anos, iniciando pelos grupos prioritários. Fique atento ao calendário do seu município e bora vacinar! pic.twitter.com/qD2b19k9gj — Helder Barbalho (@helderbarbalho) August 20, 2021

A distribuição das doses para esse cronograma nos 144 municípios paraenses começa a partir da chegada da próxima remessa de imunizantes. Helder explicou que, entre esta sexta e o sábado (20 e 21), o Estado recebe mais 414.490 doses, dentre imunizantes da Coronavac e da Pfizer.

"Com isso, nós iniciaremos uma nova etapa na nossa estratégia de vacinação. Lembrando que nós ja enceramos entre 18 para mais, portanto, todo o publico adulto já teve a oportunidade de vacinar nos 144 municípios do Estado", iniciou Helder, no vídeo.

"A partir da chegada dessas doses, estarems disponibilziando para todas as cidades, para iniciar já, imediatamente, a vacinação dos jovens entre 17 e 12 anos. Vamos fazer de uma vez, especificando os grupos dentro dessa faixa de idade: pessoas com deficiência permanente, com comorbidades e privados de liberdade", detalhou o governador.