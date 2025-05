Trânsito em Belém será alterado para avanços de obras de saneamento

O trânsito nas Avenidas Visconde de Souza Franco e Almirante Tamandaré, em Belém, sofrerá alterações em diversos trechos a partir de 20h desta sexta-feira (16). O motivo da mudança é para o avanço do amplo serviço de saneamento que está sendo realizado na capital paraense. As obras fazem parte dos legados da COP30, a Conferência Mundial do Clima, que vai ocorrer na capital paraense, em novembro de 2025.

Para garantir a segurança dos trabalhadores da obra, assim como de pedestres, ciclistas e motoristas, será necessária a interdição das seguintes vias:

– Rua São Francisco, com as duas marginais da Avenida Tamandaré - bloqueio total - 16/05, às 20h, a 18/05, às 17h;

– Rua São Pedro, com a marginal esquerda da Avenida Tamandaré - bloqueio total - 17/05, das 7h às 17h;

– Cruzamento da Avenida Visconde de Souza Franco, entre as Ruas Manoel Barata e Jerônimo Pimentel - bloqueio total - 17/05, às 7h, a 18/05, às 17h;

– Avenida Senador Lemos, entre Avenida Visconde de Souza Franco e Travessa Wandenkolk - bloqueio total noturno - 17/05, às 22h, a 18/05, às 5h.

Saneamento da Sub-Bacia do Una

A primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una está com 41% de execução. A obra é realizada pelo Governo do Pará, por meio da Seop, em parceria com o Governo Federal, via Itaipu Binacional.

A rede de coleta de esgoto que está sendo construída vai trazer mais qualidade de vida à população, evitando o lançamento de esgoto de forma inadequada. O resíduo coletado na região será tratado na Estação do Una, localizada na Rodovia Arthur Bernardes.

O saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una inclui cerca de 7.600 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de aproximadamente 140 unidades de Poços de Visita (PV); execução de cerca de 700 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico, e construção de uma estação elevatória e de um abrigo para gerador.

Saneamento da Tamandaré

Com 32% de execução, o saneamento da Bacia da Tamandaré é uma obra executada pelo Governo do Pará, através da Seop, e inclui cerca de 9.500 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de cerca de 150 unidades de poços de visita; execução de cerca de 1.020 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico; além da construção de Estação de Tratamento de Esgoto, Estação Elevatória de Esgoto e Estação Elevatória de Águas Pluviais.