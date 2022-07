Ginásio de Barcarena é inaugurado e homenageia 1º professor de educação física do município

O novo ginásio poliesportivo de Barcarena-Sede mudou de cara e de nome. O espaço a ser inaugurado pelo prefeito Renato Ogawa na tarde desta sexta-feira (15) ganhou pista de caminhada, academia ao ar livre e nova iluminação de led na quadra e na área do entorno. Foi uma revitalização completa, que já era esperada pela população, sobretudo pelos amantes do esporte.

Espaço ganhou academia ao ar livre (Ascom/ Prefeitura de Barcarena)

A prefeitura também mudou o nome do local. Antes da reforma, o ginásio homenageava um ex-prefeito, que hoje segue a vida de empresário. Agora o novo ginásio leva o nome de José Batista dos Reis, considerado o primeiro professor de educação física da cidade, que morreu em julho de 2020. Batista foi importante figura no cenário educacional e cultural do município.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Barcarena, Pedro Moura, destacou que a mudança no ginásio foi completa. “Temos hoje 475 metros de pista para caminhada na área externa, toda ela com iluminação de Led e aparelhos de academia ao ar livre”, disse ele. “O ginásio também ganhou alambrado, com portões de acesso para a área interna”.

O secretário da Semjel disse ainda que a quadra do ginásio municipal foi toda reformulada e hoje já está com o piso em epóxi, também chamado de porcelanato líquido, que consiste em um revestimento mais adequado para o tipo de uso que será feito. “A iluminação da quadra está toda em Led e o ginásio também conta hoje com placar eletrônico”, disse Moura.

A Prefeitura ordenou o estacionamento de veículos e também criou um espaço educativo no entorno do ginásio. A reabertura foi comemorada pelos moradores que agora aguardam a realização de grandes eventos esportivos. O ginásio também vai abrigar projetos sociais, como o Construindo o Jogo, que atua na formação de novos atletas para o município de Barcarena.

Homenageado tinha amor pela educação e cultura

O novo ginásio municipal foi rebatizado com o nome de José Batista dos Reis, o Professor Batista. Ele nasceu em Belém, mas casou e passou a maior parte da vida em Barcarena, a partir de 1978. Conseguiu seu primeiro emprego no município com o amigo Zezinho Rodrigues, na lanchonete Galo de Ouro, que funcionava no Terminal Rodoviário.

Novo ginásio leva o nome do primeiro professor de educação física de Barcarena, José Batista dos Reis (Divulgação)

Em 1980, fez estudos adicionais, depois vestibular e, após isso, o curso intervalar. A convite da professora Maria Siqueira dos Santos Dias (Tia Benta), cursou Educação Física pela Escola Superior de Educação Física do Pará, hoje integrada à Universidade do Estado do Pará. Ao concluir seu curso, atuou nas escolas, sendo o primeiro professor de educação física da cidade.

Batista também tinha amor pela cultura. Em janeiro de 1997, foi nomeado diretor do Departamento de Futebol e Lazer da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto. Ele deu importante contribuição cultural ao município, ao organizar a primeira quadrilha junina em Barcarena, com os jovens da comunidade, e também dirigiu por muitos anos a “Pastorinha”, peça teatral que retratava os vários momentos da vida de Jesus.

Por vários anos, promoveu, em sua residência, festas juninas muito concorridas no dia de São Pedro. Também teve atuação importante na vida comunitária, ao ter sido presidente da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré. Sua voz, inclusive, era conhecida por ter ecoado em muitos bingos jogados pelos barcarenenses, sobretudo nas festividades pertencentes à Paróquia São Francisco Xavier.