Furtos e roubos registram redução no Estado, segundo balanço parcial da Operação Verão 2025

As ações estratégicas e o reforço do policiamento em mais de 50 localidades paraenses durante a Operação Verão 2025, já contabiliza uma redução na criminalidade no Pará. Entre os crimes que apresentaram redução, estão furto e roubos, com 18% e 11,6%, respectivamente, no acumulado dos quatro finais de semana do mês de julho.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), nesta quarta-feira (30). As ações da Operação Verão seguem até a próxima segunda-feira (4) garantindo a ordem e segurança de moradores das localidades e veranistas.

De acordo com os dados divulgados, em números absolutos no ano de 2024, foram registrados 3.944 casos de furto, enquanto que no ano de 2025, foram computadas 3.235 ocorrências, o que representa uma queda de 18% dos casos em todo o Estado. Já em relação ao crime de roubo em 2024 foram registrados 1.439 casos, contra 1.272 ocorrências registradas em 2025, o que aponta uma redução de 11,6%. Os números são referentes ao período dos quatro finais de semana do mês de julho que recebem as ações da Operação Verão 2025.