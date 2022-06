Fotógrafo de Parauapebas, Anderson Souza é encontrado morto em casa

Pouco se sabe sobre o que teria provocado a morte do fotógrafo profissional Anderson Souza, em Parauapebas, região sudeste do Pará. De acordo com as primeiras informações, ele foi encontrado morto em casa, na manhã deste sábado (18) e as circunstâncias ainda são investigadas.

A Prefeitura de Parauapebas, a quem o fotógrafo prestava serviço, emitiu nota lamentando a perda e se solidarizando com a família do profissional. Anderson era um apaixonado pela Amazônia e teve vários trabalhos premiados até internacionalmente.

Nas redes sociais, há centenas de seus cliques que registram cenas da fauna, da flora e de comunidades indígenas locais. Sua morte repercute, principalmente, em grupos de profissionais da imprensa do sul e sudeste do estado. Anderson tinha 40 anos de idade e deixa esposa e cinco filhos.