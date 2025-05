Fiscalização da Base ‘Candiru’ apreende drogas e prende suspeito em flagrante

As fiscalizações integradas e contínuas realizadas por agentes da Base Fluvial Candiru, vinculada a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em conjunto com as Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Receita Federal, têm resultado em apreensões diárias de entorpecentes e de outros ilícitos transportados em embarcações no Rio Amazonas.

Na madrugada desta quinta-feira (22), mais uma apreensão foi realizada. Desta vez, foram apreendidos 7 tabletes de substância de maconha do tipo Skank pesando 8,145 kg, e ainda houve a prisão em flagrante de um homem responsável pela droga na embarcação "F/B Princesa de Juruti" que saiu de Juruti com destino a Santarém.

Durante a abordagem à embarcação que navegava pelo Rio Amazonas na frente do município de Óbidos, após sair de Juruti com destino a Santarém, foi solicitado aos passageiros que permanecessem próximos as suas bagagens, entretanto uma mala preta chamou a atenção, pois seu proprietário não apareceu.

A mala foi aberta e nela foram encontrados 7 tabletes de maconha do tipo skank, pesando aproximadamente 8.145 kg. Em seguida, os agentes analisaram as imagens das câmeras de vigilância da embarcação, o que levou a identificação do responsável pela bagagem. Diante dos fatos, o suspeito confessou o crime e foi autuado em flagrante, sendo posteriormente conduzido à equipe de Polícia Civil na Base Candiru para procedimentos cabíveis.

“Seguimos com mais uma fiscalização concluída com êxito pelos agentes da Base Candiru, de sábado até esta quinta-feira, fizemos três apreensões de drogas, resultando em quase 150 kg de drogas apreendidos, os quais estavam sendo transportados nas embarcações que usam a rota do Rio Amazonas. A ação demonstra, mais uma vez, a eficácia da estratégia de segurança para a malha fluvial do Pará, onde diariamente temos conseguido interceptar o tráfico de drogas, foragidos da justiça e outros ilícitos que tentam cruzar os nos rios. Nessa madrugada, mais de 8 quilos de skank foram apreendidos com um homem que seguia para o município de Santarém e com a expertise dos nossos agentes o material foi apreendido e o homem preso em flagrante, enfraquecendo assim o comércio ilegal de drogas no estado”, afirmou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Balanço de apreensões na Base Candiru

De janeiro a abril de 2025, foram realizadas 398 abordagens a embarcações pelos rios no entorno da Base Candiru, resultando na apreensão de mais de 590 kg de drogas já periciadas, e de 850 kg de papel picado impregnado com entorpecentes que seguem sob perícia. Também foram presas em flagrante 13 pessoas e outros 11 mandados de prisão foram cumpridos.

Neste mês de maio, foram apreendidos mais de 200 quilos de drogas em sete flagrantes durante as fiscalizações a embarcações na malha fluvial do Rio Amazonas. As ações seguem, a fim de reprimir o transporte de ilícitos nas embarcações que utilizam as rotas no Baixo Amazonas.