Fim de semana prolongado será de sol e chuvas rápidas na Região Metropolitana e balneários

O tempo será de sol com rápidas pancadas de chuva durante o fim de semana prolongado pelo Dia do Trabalhador, que será na próxima segunda-feira, 1º de maio. Toda a Região Metropolitana de Belém (RMB) e áreas litorâneas terão predominância de tempo firme, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Distrito de Meteorologia do Inmet, explica que durante o sábado, 29, e o domingo, 30, as manhãs serão de sol, clima que poderá se estender até parte da tarde, porém, chuvas rápidas são esperadas para o término do dia. "À tarde, devido a instabilidades, pode ocorrer pancadas de chuva de pouca duração", informa.

Já na segunda-feira, dia do feriado, a manhã deve apresenta um céu mais fechado, ainda que com a presença de sol entre as nuvens. "Segunda aumenta a nebulosidade e ocorrerá pancadas de chuva que podem ser mais intensas, mas mesmo assim vai ter sol", garante o meteorologista.

José Abreu informa que a temperatura máxima em Belém deve chegar entre 33ºC e 34ºC ao longo do fim de semana prolongado. Já nas regiões de balneários, pode ficar entre 31ºC e 33ºC. "Essa diminuição não quer dizer chuva, ou menos sol, mas que como é uma área bem mais ventilada, a temperatura na superfície tende a ser menor", explica.