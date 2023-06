Fiéis lotam Paróquia do Perpétuo Socorro na última novena do dia da ‘Santa das Causas Impossíveis’

Milhares de fiéis se reúnem na última novena no Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na noite desta terça-feira (27), na Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na avenida Arthur Bernardes, no bairro do Telégrafo, em Belém. Ao longo do dia, a igreja esteve de portas abertas aos devotos, que realizaram suas rezas e promessas à “Santa das causas impossíveis”. A novena é celebrada pelo padre Ezequiel Bridi.

Ainda nesta terça, uma Procissão Luminosa em homenagem à santa percorre as ruas do bairro. A programação marca o encerramento da festividade realizada pela paróquia. O cortejo religioso começa logo depois de uma Santa Missa, às 19h, presidida pelo pároco. A procissão sai da paróquia, na avenida Arthur Bernardes, e segue pela Pedro Álvares Cabral, travessa Djalma Dutra, avenida Senador Lemos, passagem das Flores e retorna à Arthur Bernardes, de volta à paróquia.

Este ano, a programação tem como tema “Mãe do Perpétuo Socorro, ajuda-nos a saciar a quem tem fome!”. Ao longo desta terça, a igreja esteve de portas abertas aos fiéis com missas e novenas. Em Belém, desde o início do mês de junho, os católicos homenageiam Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Uma missa no dia 2 deu início à festividade, que ainda incluiu carreata, jantar com a comunidade, ações missionárias, alvoradas, missas, novelas e arraial.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é considerada pela Igreja Católica como a “santa das causas impossíveis”. Ela também é conhecida como “Maria, a Mãe de Deus” e padroeira dos Padres Redentoristas, que receberam a missão do Papa Pio IX em 1866, de divulgar a devoção ao mundo inteiro após terem recebido o quadro pintando com imagem da santa.