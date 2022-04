Festividade de São Benedito é confirmada em Bragança mediante cartão de vacinação

A partir do cenário epidemiológico da covid-19 positivo no município, a Prefeitura de Bragança confirmou, nesta quarta-feira (6), a realização da primeira fase da Festividade de São Benedito mediante a obrigatoriedade do cartão de vacinação contra a covid-19 por parte dos membros da Comitiva da festa religiosa em maio. Essa medida foi oficializada com base em levantamentos epidemiológicos divulgados pela gestão municipal desde março de 2020, começo da pandemia da doença, até 4 de abril. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde informou a suspensão da publicação dos boletins diários no site oficial e passou a monitorar internamente a covid-19, dada a baixa de novos casos e internações.

A decisão do Executivo Municipal considera que até a data de publicação da nota oficial, em 5 de abril deste ano, o Movimento Vacina Bragança já registrou a porcentagem de 77,8% dos vacinados contra a covid-19, até 12 anos, no município. Outro aspecto considerado é o Decreto Municipal 037/2022, de 01 de abril de 2022, que dispõe da liberação do uso de máscaras em lugares abertos.

A Vigilância Sanitária informa que a fase inicial da Festividade de São Benedito se dará por meio das saídas das Comitivas de Esmolação em trânsito urbano e rural e que a manifestação possui legitimidade, conforme argumentos técnicos de levantamento da situação epidemiológica atual.

Programação

A abertura da festividade ocorrerá de 18 de dezembro e seguirá até 26 do mesmo mês, quando será realizada a grande procissão com os marujos e marujas e a imagem do santo preto pelas ruas da Cidade de Bragança.

A Saída das imagens para a Esmolacão (atividade peregrina tradicional na região) abrange: Saída São Benedito da Praia - 7 de maio, 16h; Saída São Benedito da Colônia - 08 de maio, 16h; São Benedito dos Campos - 14 de maio - 16h; Retorno para a cidade das imagens peregrinas: São Benedito da Praia - 08 de dezembro; São Benedito das Colônias e dos Campos - entre 16 e 17 de dezembro.