Feira solidária no Colégio La Salle Ananindeua ajuda vítimas de enchentes no RS

Na manhã deste sábado (11/05), uma ação social promovida pelo Colégio La Salle Ananindeua, no bairro do Coqueiro, uniu a homenagem pelo Dia das Mães à oportunidade de ajudar famílias desabrigadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Com o tema “Fraternidade e Amizade Social”, a Feira da Solidariedade foi protagonizada por estudantes que confeccionaram produtos artesanais, cuja renda será convertida em 50% para cestas básicas, vestuário e material de higiene pessoal entregues pela Fundação La Salle no RS.

Feira da Solidariedade do Colégio La Salle Ananindeua 2024 Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Os outros 50% de fundos adquiridos irão ajudar na construção de uma Sala de Informática no Centro de Educação e Cidadania La Salle (CEC), no bairro do Icuí, onde são ofertados cursos técnicos à comunidade. De acordo com o vice-coordenador do colégio, Irmão Fábio Kolling, 29, a expectativa é de arrecadar R$ 10 mil. “É o momento de socializar com as outras famílias, interagir com os alunos, e sem dúvida, contribuir com essa causa de ajudar as pessoas com mais necessidade nesse momento de sofrimento no Rio Grande do Sul”, declarou.

Professor Ribamar Braun, 42, e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, que confeccionaram velas aromáticas (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O professor de Geografia, Ribamar Braun, 42, coordenou os projetos realizados pelas turmas desde a Creche até o Ensino Médio, baseados nos princípios da reciclagem e do cuidado com o meio ambiente. Feitos em laboratórios e salas de arte, os produtos são vendidos a preços entre R$ 5 e R$ 30. “Eles [os alunos] estão muito felizes em poder trabalhar em um esforço que todo o Brasil está fazendo para ajudar o Rio Grande do Sul. A gente teve engajamento de alunos de todas as turmas, trabalhando também a questão financeira, o entendimento ambiental e a visão sobre o outro”, explicou o professor.

Dentre os produtos feitos, estão: quadros de pintura, potinhos com plantas, porta-joias, porta-retratos, embalagens de presentes, velas aromáticas, ecobags e terrários. O Ensino Médio ficou responsável pela venda de comidas típicas. “Temos também a Pastoral dos Jovens, a Pajula, que vende acessórios do La Salle, como pulseiras e cordões, e o segundo ano do Ensino Médio com brechó de livros, roupas e brinquedos usados”, acrescentou Ribamar. No ginásio de esportes, também houve apresentações artísticas em homenagens às mães.

A fonoaudióloga Danielle Penna, 41, com os filhos Edgar Penna, 12, e Roger Penna, 7 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A fonoaudióloga Danielle Penna, 41, é mãe de dois alunos do Ensino Fundamental: um no segundo, e outro no sétimo ano. “É muito importante, tanto pra gente, enquanto mães, quanto pra eles, saberem que a gente participa e os valoriza. E nesse momento de tanta tragédia, acho que cada brasileiro que fizer o seu pouquinho, é extremamente válido”, pontuou. Um dos filhos de Danielle, Edgar Penna, 12, cursa o 7º ano do Fundamental e também é presidente do grêmio estudantil. “Felizmente, a gente conseguiu vender grande parte dos terrários. Agora, vamos ajudar as outras turmas [a venderem] e também estamos com uma barraca vendendo arroz com galinha”, finalizou o estudante.