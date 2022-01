Ex-militar contrário à vacinação morre de Covid-19 no Pará

O policial militar aposentado, Donizete Duarte, morreu no início da noite de ontem (5), vítima de Covid-19, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Itaituba, no oeste paraense. Conhecido na região por se posicionar contra as vacinas e a favor do governo federal, Duarte se recusou a tomar a vacina contra a doença.

O ex-militar era natural do Mato Grosso do Sul e estava radicado no município de Novo Progresso, onde chegou a pleitear o cargo de vereador nas eleições de 2020.

Depois de contrair a doença, Donizete Duarte ficou internado por 10 dias no Hospital Municipal de Novo Progresso e chegou a ser transferido na última segunda-feira (3) de UTI aérea para o Hospital Regional de Itaituba, mas não resistiu.

O falecimento foi anunciado pelo filho do ex-militar, por meio das redes sociais. O corpo será sepultado em Novo Progresso.