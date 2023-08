Canaã dos Carajás: estudantes voltam às aulas com 50 minutos de acréscimo no horário

Alunos da rede municipal de ensino de Canaã dos Carajás voltam às aulas na próxima segunda-feira (7) com uma novidade. A Secretaria Municipal de Educação ampliou o horário de aulas com a adição de 50 minutos no cronograma sob a justificativa de recuperar a aprendizagem prejudicada durante a pandemia de covid-19. A essa iniciativa, o governo municipal deu o nome de Plano de Intervenção Pedagógica (PIP), que oferece aulas de recomposição de Língua Portuguesa e Matemática para todos os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Com a ampliação do horário de aula, outros ajustes foram necessários para que essa intensificação do conteúdo programático fosse possível. Entre eles, o reforço da merenda escolar e a ampliação da logística de transporte, considerando a nova rotina. “O PIP é uma ferramenta essencial na nossa missão de proporcionar uma educação de qualidade. Com esse plano, direcionamos nossos esforços para identificar as necessidades individuais de cada estudante, oferecendo suporte e recursos adequados como transporte, alimentação, material didático e profissionais preparados para alcançarmos resultados significativos na aprendizagem.”, argumenta o secretário de Educação de Canaã dos Carajás, Leonardo Cruz.

A primeira etapa do Plano de Intervenção Pedagógica teve início no mês de maio a partir de um trabalho com professores e alunos das turmas do 2º, 5º e 9º anos. As atividades foram uma preparação dos alunos para a aplicação da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que será realizada de 23 de outubro a 10 de novembro em todo o país.

A partir desse segundo semestre de 2023, toda a rede municipal passa a funcionar com o PIP. Para Elenjusse Martins, diretora da Escola Benedita Torres, a participação das famílias é fundamental para o sucesso do plano. “É muito importante que os pais fiquem atentos aos comunicados das escolas e da Seretaria. A própria retomada da rotina (escolar) já demanda atenção, e ainda mais agora com o PIP. Os pais precisam ficar atentos a essa mudança para incentivar os filhos, visto que eles passarão um tempo a mais na escola porque é necessário para que eles possam avançar cada vez mais.”, ressalta.