Volta às aulas: confira dicas para garantir a produtividade dos estudantes

No Pará, 533 mil alunos da rede pública estadual devem voltar às aulas na próxima quinta-feira (03). Em Belém, na rede municipal de ensino, o retorno será na quarta-feira (2), com a expectativa de receber cerca de 66 mil estudantes. Após um longo período de descanso por conta das férias de julho, é necessário um planejamento com disciplina para que esse retorno seja produtivo. De acordo com especialistas da área da psicopedagogia, escola, família e aluno devem estar em sintonia. Os bons resultados também podem ser impulsionados por uma boa qualidade de sono, respeito com horários de estudo e cuidado com a saúde física e mental.

Orientações

A psicopedagoga Lorena Jacob, de Belém, destaca que a temporada de 30 dias de férias escolares em julho é característico no Pará, ao contrário de muitos outros estados que têm somente 15 dias correntes de folga nesse período do ano. "Então, existe uma quebra de rotina, do que já estava sendo trabalhado; é papel da escola entender o que é esse mês de julho; não dá para retornar no dia 2 de agosto com o mesmo ritmo de antes, vamos precisar fazer uma retomada das atividades", observa.

Assim, como ressalta Lorena, algumas crianças vão apresentar de novo dificuldades na socialização com outras no começo de semestre letivo. Pensando nisso, a maior parte das escolas, hoje, direciona para que as famílias tentem manter nas férias o hábito da escola: fazer com que a criança mantenha alguns horários, tenha uma leiturinha em casa. Estudantes que irão prestar Vestibular continuem numa rotina mais reduzida de estudos, "justamente para não ter de começar do zero".

A partir desse discernimento sobre a quebra de rotina, a família deve compreender que a criança vai ter dificuldade para acordar no horário, e as escolas também devem ter esse olhar "mais adoçicado" nesse momento, como frisa a psicopedagoga. Ela observa que "a retomada exige um tempo de todos os envolvidos". Tanto que nas duas primeiras semanas, muitos professores relembrem conteúdos que foram finalizados em junho, na chamada conexão de conteúdos, a fim de a criança fazer conexões de aprendizagem para assimilar novas informações.

"Após a pandemia e as ameaças e ataques a escolas, o ambiente escolar foi virando aversivo, e, então, escolas e famílias devem ressignificar esse ambiente da escola; quanto mais leve o retorno às aulas e harmoniosa a vivência na escola, a aprendizagem acontece", enfatiza Lorena Jacob.

Afeto

Para uma volta às aulas sem atropelos, estresse, os pais e responsáveis devem mostrar, de forma afetuosa, à criança a necessidade de retornar ao estudos, lembrando o que acontecia na escola, historinhas de coleguinhas, os nomes dos colegas, o lanche, brincadeiras, em "uma retomada de memória afetiva". Não se deve direcionar a criança no sentido de ordem. Aos pré-adolescentes e adolescentes, deve-se instruí-lo sobre a necessidade de estudar, porque "é o que ele tem para agora".

A quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a psicopedagoga Lorena Jacob orienta que como julho é um divisor de águas, em que não se deve se desacelerar tanto na preparação, até porque no segundo semestre a quantidade de meses para as provas em novembro é menor, o candidato que suspendeu os estudos deve retomá-los nesta última semana de julho, para fechar conteúdos em agosto e, em setembro, atentar para revisão.

Cuidados em casa

Esses cuidados são adotados, inclusive, por famílias em Belém, como a dos estudantes Pedro, de 11 anos de idade, matriculado no 5º ano do ensino fundamental, e Amanda, de 4 anos, na educação infantil. Eles moram com os pais no bairro da Pedreira: a advogada e comerciante Ana Paula e o servidor público Charles Peniche.

Ana, Amanda e Pedro: juntos na volta às aulas (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Nas férias, a família viajou para o município de Mocajuba e o Distrito de Mosqueiro, nos finais de semana. Quando em Belém, desfrutou de espaços como Porto Futuro, pizzarias, piscina na área do edifício onde moram e, também, da internet. No período de aulas, Amanda sai de casa às 7h30 e retorna da creche pública às 17 horas. Pedro vai para a escola às 7h30 e volta às 12 horas. À tarde, ele tem atividades de cunho religioso na escola católica em que está matriculado.

Mas, nas férias, os dois dormem até por volta das 11 horas, porque costumam ir para a cama já tarde. "Como eles terão de acordar cedo, por volta das 6h30, e eu acordo às 6h15, para preparar o café, lanche de escola e almoço, estamos adotando a redução da jornada de sono deles agora, neste final de férias, estão indo mais cedo para cama para acordar mais cedo", declara Ana Paula.

Pedro voltará à escola nesta quarta-feira (2) e Amanda, na quinta (3). Tanto a menina como o menino gostam de estudar, e, como informa Ana Paula, essa característica facilita o retorno às aulas. Amanda faz escola integral, e, então, dispõe de interação com outras crianças, dos estudos e das brincadeiras. Já Pedro manifestou durante as férias a saudade de estar na "resenha" com os amigos de sala.

Nestes dias que antecedem a volta à escola, a mãe deles vai fazer a checagem geral do material escolar, repor o que estiver faltando.

"Neste domingo ou na segunda, vamos todos preparar as mochilas", acrescenta Ana Paula, consciente de que a família precisa dar todo apoio aos filhos neste momento do calendário letivo.



Retorno

Como informa a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), as aulas retornam no dia 3 de agosto, na quinta-feira, em todos os turnos. A Seduc ressaltou que o processo de matrícula é realizado no início do ano, e que a rede atende a 533 mil alunos.

Em Belém, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou que o retorno das aulas do segundo semestre de 2023 será no dia 2 de agosto, conforme o calendário letivo. Como o retorno às aulas coincide com o dia do jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina, a Secretaria orienta que cada unidade educacional se organize para seguir as normativas previstas na Portaria nº 2.004/2023 – SEMAD/PMB, de 20 de julho de 2023, quanto ao ponto facultativo durante o período de transmissão dos jogos.

"Cerca 66 mil estudantes estarão retornando às aulas, nas modalidades da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai). Durante o semestre, será reforçada a Campanha de Matrícula Escolar 2024 uma vez que para o ano será obrigatória a apresentação do CPF do estudante para efetivar a matrícula", repassa a Semec.

A rede privada de ensino no Pará, associada ao Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe), que atende cerca de 150 mil alunos, da educação infantil ao ensino superior, e tem 83 escolas associadas em todo o Estado, informou que "as escolas associadas retomam suas atividades na próxima semana (dia 1º de agosto), mas cada uma tem autonomia de fazer seu próprio calendário de retorno que pode ser em um único dia ou intercalado para cada nível, do fundamental ao superior".

Confira dicas para a volta às aulas - filhos (as) e pais:

Para Educação Infantil:

1 - Tenha tranquilidade com possíveis rejeições com o retorno da rotina

2 - Acesse memórias afetivas sobre como era o dia dia na escola

3 - Traga a criança para organizar o material, uniforme, junto com você. Caso seja necessário, inicie com um tempo mais curto de duração

Para Ensino Fundamental e Médio:

1 - Conversar sobre o retorno do semestre, alinhar o que não estava funcionando muito bem

2 - Retomar conteúdos ministrados em junho

3 - Entender o ritmo mais lento do início , tentando reduzir stress

Para Pré-vestibular:

1 - Entender que o segundo semestre é o grande giro de chave para aprendizagem

2 - Reorganizar horário de estudo

3- Eleger conteúdos que precisam ser finalizados ou retomados / no aguardo das revisões ( geralmente iniciam em setembro)



FONTE: PSICOPEDAGOGA LORENA JACOB