Estado recebe, nos Estados Unidos, premiação pela estratégia 'Conecta Pará'

Formulada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), com a participação de profissionais da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), a estratégia "Conecta Pará" ganhou o Prêmio Democracia Global, da Academia de Artes e Ciências Políticas de Washington (EUA). E, neste mês de novembro, o diretor de Ciência e Tecnologia da Sectet, Demethrius Lucena, recebeu a premiação nos Estados Unidos. Esse é um evento que analisa várias ações e premia iniciativas em diversas categorias relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), explicou. Na categoria Democracia Global, o “Conecta Pará” foi a única iniciativa brasileira premiada.

O Conecta Pará é uma série de programas, projetos, iniciativas e ações efetivas que visam a promover o acesso à internet, definido pela ONU como um direito humano, afirmou. Essas ações podem ser realizadas diretamente pelo governo, por meio de parcerias público-privadas, ou ainda por iniciativa própria das empresas que queiram aderir à estratégia. Em entrevista à Redação Integrada, nesta quarta-feira (24), Demethrius Lucena falou mais sobre a premiação. “Este evento é considerado o Oscar dessa área da ciência política, da política, políticas públicas e comunicação política”, explicou. Estratégia construída com o apoio da Jica, o Conecta Pará foi elaborado com a finalidade de buscar resolver o problema do acesso da população aos serviços online e acesso à internet. “Portanto, é uma ferramenta de inclusão social e desenvolvimento econômico”, disse. “Agora, a estratégia Conecta Pará está consolidada. Criada no Japão e premiada nos Estados Unidos e está à disposição da sociedade para implementação”, afirmou.

Sectet tem projeto para implementar 1.500 pontos de conexão no Estado

No momento, o titular da Sectet, Carlos Maneschy, já está com um projeto para implementar cerca de 1.500 pontos de conexão no Estado. “E, através dessa conectividade, fazer funcionar os vários aplicativos, inclusive levando a telesaúde, teleducação, segurança pública e uma série de outros benefícios”, disse, acrescentando que o projeto tem apoio da sociedade civil.

Demethrius Lucena acrescentou que esse prêmio é pelo seu caráter inclusivo. “Esperamos que, daqui para a frente, não tenhamos mais cidadãos invisíveis, que eles tenham contato com os políticos, consigam acessar serviços online do Estado e que possamos diminuir a desigualdade também melhorando o índice de desenvolvimento humano, por conta dos serviços que vem junto com a conexão. É através do Portal Cidadania que os paraenses vão poder acessar os serviços online do governo. Não só do governo do Estado, mas dos governos federal e municipal. Além de tudo isso, quando você resolve problemas utilizando tecnologias, você diminui a necessidade do deslocamento até o local físico. Há uma economia nas despesas e uma redução da emissão de carbono na atmosfera”, afirmou.

Ainda segundo Demethrius Lucena, a conectividade proporciona o acesso a políticas públicas e promove o empreendedorismo. Também proporciona o desenvolvimento de aplicativos e startups nos municípios, levando tecnologia para cada comunidade afastada, ribeirinhos, quilombolas, vilas e cidades. “Estamos trabalhando para oportunizar o exercício da cidadania de fato. A cidadania digital é o futuro que já chegou, menos para os pobres, que não tem internet nem aparelhos, muito menos tem acesso aos serviços online do estado brasileiro”, afirmou.