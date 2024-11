Estado amplia e fortalece ações de combate a focos de incêndios florestais no Pará

Para garantir a preservação da floresta, prevenir e combater os incêndios florestais, o Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), adotou protocolos, ampliou e intensificou as ações estratégicas em proteção ao meio ambiente e à população no Pará.

O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, reitera que o Estado tem empreendido todos os esforços e adotado medidas fundamentais para combater os incêndios florestais. O governo tem feito investimentos e qualifica os agentes e as operações para o combate às queimadas, também investe nas investigações relacionadas a incêndios que possam ter origem criminosa.

“Sabemos da seriedade da situação e do impacto em nosso meio ambiente e na vida das pessoas. Portanto, estamos reforçando as ações, a exemplo da Operação Fênix, que teve início ainda no primeiro semestre, utilizando equipamentos tecnológicos, monitoramento, e uma atuação ininterrupta, para combater os focos de incêndio em todas as regiões de nosso estado onde eles ocorrem. Estamos comprometidos em proteger nossas florestas e garantir a segurança de nossa população. Portanto, continuaremos a fortalecer ações e sempre adequar as estratégias para enfrentar esse desafio”, afirmou Ualame Machado.

Trabalho estratégico

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar Pará e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Cel BM Jaime Benjó, explica sobre a atuação da corporação durante as ações de combate aos incêndios florestais. “Atualmente o Corpo de Bombeiros está atuando nos focos de incêndio em todo o Estado através da nossa ‘operação Fênix’ de combate a incêndio florestal".

"Estamos com efetivo de 190 bombeiros militares especialistas no enfrentamento a estes incêndios em vegetação na Amazônia. São 34 viaturas, entre viaturas de combate a incêndio e viaturas tipo pick-up para salvamento e também para o combate a incêndios. Nesta estiagem tivemos um aumento nesses focos de incêndio, mas juntamente com o sistema de segurança pública temos feito o enfrentamento em todas as regiões e extinguindo esses incêndios diuturnamente. Enquanto as ações ocorrem em campo, aqui no Quartel do Comando Geral continuamos monitorando através da nossa sala de situação e monitoramento de desastres todo o comportamento dos focos de incêndio no território estadual, deslocando os especialistas à medida que identificamos os focos em alguns municípios”, explicou coronel Benjó.

Desde 2019, o Pará, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, realiza a Operação “Fênix”, e somente em 2024, já empregou 760 bombeiros militares e 34 viaturas em várias fases das ações. A Operação já contabiliza a atuação em 68 municípios paraenses, atendendo a 1.853 ocorrências a partir de acionamentos pelas pessoas e pelo painel do fogo onde os focos são monitorados.

Atualmente, a operação iniciou a 7ª fase operacional neste mês de novembro. Os militares estão atuando em 22 frentes de combate distribuídas nos municípios de Almeirim, Santarém, Juruti, Paragominas, Jacareacanga, Tucuruí, Redenção, Altamira, Portel, Moju, Abaetetuba, Mojuí dos Campos, Garrafão do Norte, Tailândia, Cametá, Bom Jesus do Tocantins e Breves.

Além das áreas alcançadas pela Operação Fênix, o CBMPA também atua nas regiões urbanas dos municípios onde estão situados os Grupamentos de Bombeiros Militar, no total são 31 unidades operacionais distribuídas estrategicamente em todo o território paraense, sendo algumas responsáveis por mais de um município, portanto as unidades localizadas próximas às áreas onde os incêndios estão ocorrendo, são empregadas nas ações de resposta e ou prevenção dos incêndios florestais.

Para auxiliar no trabalho, o CBMPA instalou no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros a Sala de Monitoramentos de Informações de Desastres (SIMD), onde atuam militares especializados no combate a incêndios florestais. No local são monitorados sistemas como o BDQueimadas, Plataforma MAIS Brasil, Plataforma FIRMS da Nasa e Painel do Fogo, além de todos os acontecimentos relacionados a fonte de calor, posicionamento de equipes no campo; monitoramento das ações de resposta com a utilização de ferramentas de Geomonitoramento; monitoramento das condições climáticas e meteorológicas relacionadas à incidência de focos de calor e incêndios florestais, para que as estratégias e ações sejam alinhadas diariamente.

Ações aéreas

Integrando os esforços para combater os focos de incêndio, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) empregou 24 agentes e 4 helicópteros para auxiliar o Corpo de Bombeiros Militar. As ações totalizam mais de 126 horas de voos.

Os helicópteros do Graesp transportam um equipamento denominado “Bambi Bucket”, que permite a coleta de água de fontes próximas aos focos de incêndio, a exemplo de açudes, igarapés e rios. Isso contribui para extinguir o fogo ou reduzir a sua propagação, especialmente, em regiões onde o acesso por vias terrestres é mais difícil. No total, já foram realizados 1.190 lançamentos de águas em áreas com focos de incêndio.



O Graesp está empenhado nas ações de combate aos incêndios, desde o mês de julho deste ano. As ações iniciaram no município de Breves, no Marajó, onde as equipes estiveram por quase 30 dias, seguindo, posteriormente, para Jacareacanga.

O Grupamento Aéreo também já atuou próximo ao município de Tomé-Açu, no nordeste estadual, além da região de São Félix do Xingu, Marabá e Santarém. Atualmente, o grupamento atua com equipes volantes em apoio ao CBMPA, nas localidades onde é apontada a necessidade operacional diária.

“A Segup tem utilizado toda sua estrutura com os helicópteros, por meio do Grupamento Aéreo (Graesp), que dão apoio fundamental nessa fiscalização das áreas que possam estar sendo acometidas por incêndios, inclusive criminosos, e ainda nas ações de auxiliar no combate, utilizando equipamentos como o bambi bucket que auxilia no lançamento de água em áreas com focos de calor, para que o fogo não se alastre”, ponderou o titular da Segup.

Outras medidas institucionais do governo estadual

O Governo do Estado também criou o Comitê Integrado de Resposta à Estiagem e Incêndios Florestais (CIREIF) e implementou o Plano Estadual de Ações à Estiagem, Queimadas e Incêndios Florestais (PAEINF-2024), com o objetivo de promover medidas para o socorro, resgate e salvamento, combate a incêndios.

Capacitação

Entre outras iniciativas, para uma melhor atuação dos militares, em setembro de 2024, o CBMPA formou 41 especialistas no Curso de Combate a Incêndio Florestal na Amazônia (CCIFA), e ainda, a Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC) Florestal, iniciativas fundamentais para a qualificação dos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Essas capacitações visam aprimorar as habilidades dos combatentes em operações no ambiente florestal, fortalecendo a capacidade de resposta a incêndios e aumentando a eficiência dos serviços prestados à população.