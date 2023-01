Entrega de equipamentos reforçam segurança em Barcarena

O Governado do Estado do Pará, Helder Barbalho, esteve em Barcarena na última sexta-feira (6), primeira visita na cidade após as eleições, Durante a agenda, Hélder entregou aos agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutram) 16 coletes balísticos, uma lancha para a Polícia Militar realizar o policiamento fluvial e assinou a Ordem de Serviço para a construção da nova delegacia de Polícia Civil da sede do município, orçada em R$ 2 milhões com recursos do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp).

Segundo o Governador, as obras devem iniciar ainda esse mês. “Hoje estamos tendo a oportunidade de avançar para um importante conquista em Barcarena, recuperar uma agenda que o povo da cidade muito aguardava: uma nova delegacia, assinando a ordem de serviço para que Barcarena tenha hoje a mais moderna delegacia do Pará. A obra será iniciada imediatamente e compõe o plano de segurança do Governo do Estado. A única forma que tenho de retribuir a confiança de vocês é entregando equipamentos públicos de qualidade para população. Ser o governador mais votado do País também traz muitas responsabilidades. Além das obras, também estamos reforçando o grupamento fluvial com uma lancha equipada para combate as ilegalidades em Barcarena, um investimento de R$ 600 mil para policiar os furos, os rios de Barcarena. Quero que vocês saibam que a nossa obrigação é fazer um novo governo ainda melhor do que foi o primeiro governo”, se comprometeu.

As ações do governo no município foram destacadas pelo prefeito Renato Ogawa, que agradeceu o governador por tantas parcerias. Na segurança pública, Renato disse que houve avanços e que hoje o Pará é uma referência no país. “Isso tudo é reflexo do trabalho que vossa excelência fez ao povo do Pará. E tenho certeza com sua vontade, dinamismo, capacidade e inteligência logo logo o estado do Pará será pequeno para o tamanho da sua liderança.”, elogiou.

Para a moradora Elisangela Silva, a segurança pública é necessária para todos, principalmente para as regiões das ilhas que vivem uma realidade diferente, enfrentando a distância e a logística diferenciada em situações de urgência. “Dessa forma a população ribeirinha também será assistida quando precisarem de segurança. Barcarena agradece!”, afirmou.

Sobre a entrega dos coletes balísticos o Diretor de Trânsito do município, João Paulo Bozza, destacou a parceria do estado. “Os agentes sempre ficam na via fazendo toda fiscalização e sabemos que existem casos de atentados contra agentes em todo o Brasil. Em Barcarena já aconteceram ameaças, é uma função de risco que merece estar amparada. Fizemos a solicitação, e como sempre o estado nos atendeu com prontidão”, afirmou.

O Major Costa que está no comando da Polícia Militar durante esse mês, destacou que com o novo equipamento fluvial, a PM vai potencializar os atendimentos de ocorrências nas ilhas. “Existe uma grande quantidade de rios e ilhas no nosso território, e precisamos atender demandas como tráfico de drogas, pirataria e outras ocorrências, e esse novo instrumento vem nos ajudar de forma que consigamos dar uma resposta ‘a altura’ ao crime, com efetivo qualificado de embarcação”, afirmou.

A assinatura da Ordem de Serviço para o início da construção da nova Delegacia de Polícia Civil de Barcarena Sede foi recebida com grande entusiasmo por toda a equipe policial. “Trata-se de uma obra que melhorará em diversos aspectos o trabalho da Polícia Civil e dos demais órgãos que são impactados pelos serviços prestados, nesta urbe. A ampla esfera de atuação da Polícia Civil, como Polícia Investigativa e Judiciária, que se desdobra em lavratura de boletins de ocorrência, cumprimento de mandados de prisão, requerimento de medidas protetivas de urgência, trabalhos investigativos, entre outros, requerem estrutura e organização que permitam a perfeita manutenção da qualidade do trabalho. O empenho do Governo do Estado em fornecer a tão esperada ´casa nova´ aos Policiais Civis de Barcarena resultará em maior segurança e conforto para os servidores e a população”, citou Renan Andrew, Delegado da Polícia Civil de Barcarena.

A cerimônia do estado em Barcarena contou com a presença do senador Beto Faro e de autoridades do Sistema de Segurança do Estado como o secretário da Segup, Ualame Machado, e o delegado-geral de Polícia Civil do Pará, Walter Resende. A prefeita de Abaetetuba, Francinete Carvalho, também participou do ato. Vereadores do município, secretários e políticos da região do Baixo-Tocantins marcaram presença.