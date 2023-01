Barcarena cria comissão para promover políticas ambientais

O ano começou com notícia boa para o meio ambiente de Barcarena. O município anunciou esta semana a criação do Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), constituída pelo Poder Público Municipal, Sociedade civil e Setor Produtivo, que apresenta caráter consultivo e tem como finalidade promover a discussão, o acompanhamento e a avaliação da PMEA Barcarena.

A Prefeitura idealizou a comissão com o intuito de formar, através da educação, cidadãos mais conscientes e interessados em colaborar na resolução de problemas ambientais, e que queiram contribuir para a conservação e preservação de espaços naturais.

A Política Municipal de Educação Ambiental - que também constou no Plano da atual gestão -, que visa o desenvolvimento da consciência ambiental e a promoção de atividades de preservação do patrimônio natural, cultural e de proteção animal, também foi pauta da reunião dos membros que compõem o Comitê.

O prefeito do município, Renato Ogawa, definiu a criação do CIEA como importantíssima e pontuou que a educação ambiental deve ser tratada como prevenção, pois só assim o mundo será melhor para as próximas gerações.

O diretor do Departamento de Proteção Ambiental de Barcarena, Wanderson Gonçalves, destacou que a educação ambiental deve ser acessível a todos os públicos e precisa ser discutida de maneira permanente.

"Demos um importante passo para consolidar a cidade na direção da preservação, do consumo e produção consciente. A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), constituída pelo Poder Público Municipal, Sociedade civil e Setor Produtivo, apresenta caráter consultivo e tem como finalidade promover a discussão, o acompanhamento e a avaliação da PMEA Barcarena”, diz.

De fato, significa que a comissão poderá contribuir ativamente na implementação de instrumentos estratégicos da Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA Barcarena), e contribuir com a elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA).

“O objetivo da comissão é estabelecer a necessidade de conexão, interligação e articulação de todas as iniciativas e forças ativas comprometidas com a Educação Ambiental. As discussões e a própria formação do CIEA estabelecem uma notória conquista para a educação ambiental no município de Barcarena e conduzem para projetos e ações mais efetivos na sensibilização da sociedade perante as questões ambientais cotidianas”, diz o diretor.