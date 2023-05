Alergia a camarão e outras reações a alimentos podem ser prevenidas, diz especialista

O influenciador Brendo Yan da Silva, de 27 anos, morreu no último dia 26 de abril, após comer um salgado de camarão e ter sofrido uma reação alérgica. Brendo havia se alimentado com alguns bolinhos de mandioca com recheio de camarão dados pelo vizinho que desconhecia a alergia do influenciador. Diante do caso, muita gente se pergunta, o que fazer para se evitar uma situação dessa.

O médico especialista em infectologia, alergia e imunologia clínicas, Newton Bellesi, destaca que uma situação como a que ocorreu com Brendo pode ter várias causas, mas não somente a alergia a camarão. A própria diversidade de camarões e alguns temperos prontos utilizados no preparo de produtos alimentares podem gerar um processo patológico.

"Somente um diagnóstico de alergia, com um especialista, vai esclarecer se a causa foi um processo dessa natureza, dadas as possibilidades existentes", observa o médico.

Intolerância alimentar

Newton Bellesi destaca que uma pessoa pode ter alergia a determinado alimento, mas não apresentar uma doença alérgica. Isso porque o organismo humano tem a potencialidade de desenvolver uma tolerância a esse alimento. Essa tolerância é adquirida a partir da ingestão de pequenas porções do produto.

"Muitas vezes, as urticárias em uma pessoa são provocadas por alguns temperos prontos, e, por isso, é preferível serem usados temperos naturais nos alimentos", pontua o médico.

No caso de a pessoa não ter uma alergia específica, ela pode ir experimentando pequenas porções.

Alerta aos sinais

Já se a pessoa tem uma suspeita ou teve alguma experiência negativa nesse sentido, deve imediatamente procurar atendimento em uma unidade de saúde - a pessoa deve ser medicada com uma injeção de adrenalina, nos casos mais graves. Deve comparecer a um médico para avaliar o quadro e evitar ingerir aquele produto alimentar.

"Para apresentar a enfermidade alérgica, o ser humano alérgico tem de entrar em contato com um alérgeno, ou seja, um agente provocante", assinala Bellesi.

Atenção com as crianças

No período dos quatro a sete meses de vida, a criança apresenta uma "janela imunológica", ou seja, não apresenta reação alérgica contra alimentos. Então, nesse período, deve comer, em pequenas porções, os alimentos que a família consome. Assim, a criança se adapta aos alimentos e prepara uma resposta imune a eventuais alérgenos alimentares.

Confira as dicas com relação a alergias alimentares:

Se a pessoa tem alergia a camarão, deve evitar pratos ou quitutes com esse marisco;

Se eventualmente ingerir esse produto alimentício e teve algum problema, deve buscar de imediato atendimento médico e consulta com especialista;

Se sempre consumiu o produto, mas se sentiu mal, deve buscar atendimento de urgência e avaliação com especialista;

De quatro a sete meses de vida, a criança deve comer, em pequenas porções, os alimentos consumidos pela família.