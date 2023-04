Enem: foco em temas como política e as mudanças na sociedade é a dica para Sociologia e Filosofia

Filosofia e Sociologia são disciplinas que também compõem o caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e exigem um nível de atenção aos conceitos sociais e filosóficos envolvidos nos itens, uma vez que são assuntos complexos e podem se relacionar com demais áreas do conhecimento. Os contextos descritos nas questões também demandam a habilidade de relacionar o passado e presente, como analisam os professores das disciplinas. Por isso, um estudo voltado aos conteúdos mais recorrentes na prova aliado à leitura e capacidade de interpretação podem garantir maiores acertos na prova do vestibular.

Assim como nas demais disciplinas de Ciências Humanas, uma boa “dose” de leitura deve fazer parte da rotina de estudos dos alunos que estão se preparando para o exame, é o que aponta o professor de Filosofia Jeffrey Rebelo, de Belém. O professor conta, também, que o debate dos conceitos filosóficos também é importante durante a preparação e que deve ser feito “com seriedade, e partir do princípio de que não há verdades intocáveis”.

“É muito complicado dizer o que é “mais importante” [para se estudar] para alguém que se prepara para uma prova tão importante. É importante ler os textos filosóficos, pois eles costumam aparecer nos enunciados dos itens. Mas também podemos (e devemos) ler autores e autoras que se especializaram em Platão, Aristóteles, Kant, Hannah Arendt, etc”, afirmou Jeffrey.

Temas de Filosofia

Entre os temas mais abordados na área de disciplina de Filosofia estão Epistemologia, Política, Ética e Estética. “Os itens que se propõem a explorar as questões epistemológicas costumam trazer indagações sobre Platão (teoria das ideias e alegoria da caverna), Kant, Racionalismo (René Descartes tem sido o mais recorrente nesse assunto) e Empirismo (com John Locke e David Hume), além de algumas abordagens sobre a construção da ciência moderna”, listou o professor.

Jeffrey lembra que, desde a reestruturação da prova, os alunos costumam se deparar com mais ou menos 7 ou 8 questões da disciplina de Filosofia na prova de Ciências Humanas “Quando as discussões enveredam pela política, temos, principalmente, Platão e o projeto da sofocracia, Aristóteles com a teoria do zoon politikon e a ideia de que a política deve promover o bem comum, Nicolau Maquiavel com o que chamamos de “realismo”, e os contratualistas (Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau)”, pontuou Jeffrey.

“No campo da ética, destacam-se Aristóteles (Ética a Nicômaco), as escolas helenísticas (cinismo, estoicismo, epicurismo e ceticismo), Kant e o imperativo categórico, e alguns filósofos contemporâneos, como, por exemplo, Hans Jonas (ética da responsabilidade) e Jürgen Habermas (ação comunicativa)”, declarou o professor.

Quanto aos conteúdos voltados à estética, é possível se deparar durante a prova com debates filosóficos que envolvem o campo da arte. “Temos a crítica de Platão aos poetas, Aristóteles defendendo os poetas, Kant com a crítica da faculdade do juízo e os estudiosos da Escola de Frankfurt: Adorno, Horkheimer e Benjamin”, explicou Jeffrey. “De alguns anos pra cá, os itens sobre Filosofia Medieval aparecem com mais frequência, e que alguns autores não tão “badalados” como Karl Popper, podem ser uma boa pedida para uma revisão”, complementou.

Hábitos de estudo

Ainda para a prova de Filosofia, Jeffrey diz que as leituras não devem se limitar apenas a autores da área. “Devemos recorrer, também, aos textos literários, principalmente aos clássicos. Há muitas reflexões filosóficas, por exemplo, em Édipo Rei (Sófocles), Hamlet (Shakespeare), A metamorfose (Kafka), O Alienista (Machado de Assis), Frankstein (Mary Shelley) e nos poemas de Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade”, contou.

“Parafraseando o querido Drummond, diria que “ler se aprende lendo”. Em outras palavras, para criar o hábito da leitura, devemos começar a ler. Podemos começar devagar, reservando alguns minutos por dia ou estabelecendo uma quantidade mínima de páginas, e assumindo o compromisso de ir aumentando esse limite”, disse Jeffrey.

Na avaliação do professor Jeffrey, outras alternativas de estudo também podem ser usadas a favor do aluno, já que a internet disponibiliza diversos meios que ajudam na aprendizagem, para além da leitura de livros físicos. “Os candidatos podem adotar o hábito de resolução de itens, sejam os itens do ENEM, elaborados a partir de competências e habilidades, sejam de outros concursos, para revisar ou fixar conteúdos. Aproveitando os avanços tecnológicos, também considero válido, desde que haja critério, recorrer a trabalhos sérios no You Tube e a arquivos de podcast, por exemplo”, indicou Rebelo.

Sociologia

Em se tratando da prova de Sociologia, além da prática de leitura, se manter atento e relacionar os acontecimentos sociais atuais é uma forma de entender e relacionar os conceitos destacados na prova, de acordo com o professor de Sociologia Márcio Araújo, de Belém. “Hoje, o mundo do trabalho sofre mudanças muito rápido e drásticas, devido aos grandes impactos causados pelas revoluções tecnológicas. É importante ficar atento, como essas transformações estão afetando as nossas relações socioemocionais.

Prova de Sociologia envolve conhecimento e domínio fenômenos sociais atuais (Carmem Helena / O Liberal)

“Por outro lado, estamos testemunhando a era da cibercultura e a propagação de valores nas redes sociais. Isso está influenciando e moldando a formação dos indivíduos na atualidade. Para facilitar o estudo voltado para a sociologia, sugiro que o candidato, além de atentar para os clássicos (Durkheim, Weber e Marx), tenha a responsabilidade de filtrar as informações e pesquisar mais de uma fonte para validar o seu posicionamento e organizar sua defesa”, indicou o professor.

O aluno pode focar, também, em temas como cultura, cidadania, desigualdades sociais e movimentos sociais. “Cidadania, por exemplo, juntamente com movimentos sociais, podem dialogar entre si. Os dois exploram a legitimidade dos direitos e deveres em um estado organizado. É fundamental conhecer um pouco da Constituição Cidadã de 1988, já que devemos ter a consciência do poder transformador que temos em mãos.

A partir disso, Márcio pontua que é importante lembrar de que a manutenção da democracia é uma conquista histórica. “Nunca esquecendo que todo esse processo de ampliação do conceito de cidadania se dá com a Revolução Francesa que possui uma decisiva participação popular e criou a Declaração Universal dos Direitos dos Homem e do Cidadão”. Para fixar esses conteúdos, a dica do professor é: Recomendo filmes temáticos, revistas especializadas e com fundamentação científica e principalmente, resoluções de itens utilizados em universidades de todo o país”, finalizou.

Principais temas para Sociologia e Filosofia no Enem

Epistemologia

Política

Ética

Estética

Cultura

Cidadania

Desigualdades Sociais

Movimentos Sociais

