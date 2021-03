Enchentes já atingiram casas de 120 famílias em Marabá

A Defesa Civil decretou estado de emergência em Marabá, no sudeste do Pará, após a elevação dos rios Tocantins e Itacaiunas chegar a 10 metros de altura nesta segunda-feira (2).

Na última semana, famílias desabrigadas procuraram pelo abrigo localizado no núcleo Cidade Nova, mantido pela prefeitura de Marabá e que atingiu a lotação máxima de 35 famílias. Outras 16 famílias estão em um abrigo localizado no bairro do Bom Planalto, somando 51 desabrigados.

Ao todo, entre desabrigados (acolhidos pela prefeitura) e desalojados (que precisaram ir para a casa de parentes), 120 famílias já tiveram residências atingidas pela cheia dos rios.

O primeiro alerta da Defesa Civil no município ocorreu no dia 22 de janeiro, quando a elevação dos rios atingiu 8,10 metros. Segundo a Defesa Civil, o nível é considerado normal para o período do ano. No entanto, o volume de chuvas na data acendeu o alerta para quem vive nas proximidades da orla da cidade.

O secretário de comunicação de Marabá, Alessandro Viana, afirma que desde o dia 22 a prefeitura, em parceria com a Defesa Civil, traçou um planejamento que prevê o apoio para até 300 famílias em caso de cheias que atinjam até 10 metros e 4.000 mil famílias para cheias que escalem para 12 metros.

"O plano de contingência já está em ação, mas esperamos que não chegue a tanto. A prefeitura está preparada para administrar pelo menos cinco abrigos neste período chuvoso, inclusive dois deles em prédios equipados na Marabá Pioneira, que é a parte mais baixa da cidade, com água, luz e banheiros", afirma.

Segundo Viana, a prefeitura municipal deve decretar nesta quarta-feira (3) o estado de emergência em Marabá, o que deve viabilizar a distribuição de cestas básicas para as famílias que estão passando necessidades.

Decreto municipal declarando estado de emergência deve ser publicado amanhã (TV Liberal)

Em conjunto com o Exército, a Defesa Civil trabalha com a retirada das famílias que vivem em áreas de riscos e trabalha com apoio do exército do município. A Defesa Civil alerta para que as pessoas que vivem em áreas de riscos que procurem se retirar das residências e se encaminhar para casa de parentes ou dos abrigos espalhados pela cidade.

O secretário entende que as famílias, porém, precisam se antecipar aos fatos e não esperar a água bater na porta para ir realizar o cadastro na Defesa Civil fazer o cadastro. A Defesa Civil pode ser acionada no telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende no 193.

Por meio da plataforma Alertas Públicos, o Google informou que também na tarde de terça-feira (2) que a cidade passa por um "período acumulado de chuva", denominação do Instituto Nacional de Meteorologia para chuvas de 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Em Marabá, a estimativa de chuva do Inmet para terça-feira (2) era de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, o que denota risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Nos próximos dias, o órgão estima mais pancadas de chuva, que devem dar trégua somente na sexta-feira (5).

O acumulado de chuva resulta de períodos com pouca pluviosidade. No final de fevereiro, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) emitiu boletim afirmando que, de fato, alguns municípios da região Carajás, como Marabá e Parauapebas, estavam abaixo da média histórica de chuvas para o períodos.

SUDESTE

Também no sudeste do Pará, em Parauapebas, a população enfrentou alagamentos após forte chuva que atingiu a cidade na segunda-feira (1º). Em apenas quatro horas, choveu 25% do esperado para o mês de março, o que acabou sobrecarregando o sistema de drenagem ocasionando diversos pontos de alagamentos.

Na manhã de segunda-feira (1º) a Defesa Civil identificou 14 pontos de alagamentos, oito de inundações e não houve deslizamentos e de desabrigados. O nível do rio chegou a marca de 9,46 metros, assim fica o alerta para população que vivem próximo as áreas de risco.

Entenda os alertas da Defesa Civil:

Alerta amarelo:

As condições meteorológicas têm potencial de se tornarem perigosas.

Alerta laranja:

Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas.

Alerta vermelho:

Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande possibilidade de ocorrências com riscos danos materiais, integridade física ou até mesmo à vida humana.