Enade: 27 cursos da UFPA serão avaliados; prova será em novembro

​Pelo menos, 27 cursos da Universidade Federal do Pará (UFPA) devem participar do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) que será realizado no dia 26 de novembro deste ano. O Enade tem o objetivo de avaliar os discentes d​​o ensino superior nos quesitos referentes à aprendizagem dos conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), ao desenvolvimento de competências e habilidades e ao conhecimento geral sobre a realidade social, econômica, política e cultural brasileira. Seus resultados são utilizados​​ para a composição do Conceito Preliminar de Curso (CPC), utilizado no cálculo do Índice Geral de Cursos (IGC), ambos importantes indicadores de avaliação das universidades.

De acordo com o Edital Nº 37, de 25 de maio de 2023, os prazos ocorrerão da seguinte maneira: os coordenadores dos cursos poderão realizar ajustes na inscrição dos estudantes habilitados até o dia 31 de agosto; já os estudantes concluintes precisarão realizar cadastro no sistema Enade no período de 27/6 a 18/11; a solicitação de atendimento especializado ficará disponível de 1º/9 a 8/9; o preenchimento do Questionário do Estudante poderá ser realizado de 1º/9 a 25/11; a liberação de informações dos locais de prova ocorrerá entre 6/11 e 26/11 e a prova será realizada no dia 26/11/2023.

Na UFPA, devem ser inscritos os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição e Odontologia.

Estão habilitados à inscrição no exame os ingressantes que tenham iniciado o respectivo curso no ano de 2023, que estejam devidamente matriculados e tenham de 0 a 25% da carga horária mínima do currículo do curso integralizada até o último dia do período de retificação de inscrições do Enade 2023 e os concluintes de cursos de bacharelado que tenham integralizado 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso definido pela IES e não tenham colado grau até o último dia do período de retificação de inscrições do Enade 2023, ou aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2024.

A prova presencial é obrigatória para os estudantes habilitados que são concluintes. A prova é composta em 25% por questões de formação geral (uma questão discursiva e nove de múltipla escolha) e 75% por questões do componente específico do curso (uma questão discursiva e vinte e nove de múltipla escolha). Após a prova, o estudante também precisa preencher um Questionário de Percepção sobre a prova.

